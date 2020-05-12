Хелена Бонем Картер рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна: «В нем не было никакого сострадания»

Хелена Бонем Картер и Харви Вайнштейн

68-летний экс-продюсер Харви Вайнштейн отбывает 23-летний тюремный срок (в марте текущего года суд счел доказанными два эпизода громкого дела), а его имя продолжает появляться в прессе. Многие актрисы, работавшие с ним, делились в СМИ неприятными воспоминаниями о нем, к их числу решила примкнуть и 53-летняя Хелена Бонем Картер. В недавнем интервью она поделилась своим рассказом.

В подкасте Speaking on Louis Theroux’s Grounded она вспомнила, как ответила отказом Вайнштейну на его попытки флиртовать с ней.

Хелена Бонем Картер и Харви ВайнштейнЯ, конечно, не знала о том, что он преследует женщин против их воли, не знала об изнасиловании. Он приставал ко мне, но я сказала ему твердое «нет», и на этом все кончилось. Я видела, как он плохо обращался с некоторыми людьми, в нем не было никакого сострадания, вот что меня беспокоило,— сказала Картер.

Она вспомнила, как Вайнштейн однажды якобы попытался сделать ей массаж шеи, но Хелена оттолкнула его и отошла в сторону. Актриса говорила, что не чувствовала себя зависимой от влиятельного продюсера.У меня уже была карьера. Мне предлагали работу и другие люди. Я не полагалась на него,— говорила она о Вайнштейне.

По материалам: www.spletnik.ru