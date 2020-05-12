«Когда дочь показывает вам средний палец»: Кэти Перри поделилась видео с УЗИ

Культура
Игорь Кнышевский0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

"Когда дочь показывает вам средний палец": Кэти Перри поделилась видео с УЗИ

Кэти Перри

35-летняя Кэти Перри получила неожиданное послание от своей еще не рожденной дочери в День матери. Вчера певица опубликовала в инстаграме видео с УЗИ их с Орландо Блумом будущего ребенка.

"Когда дочь показывает вам средний палец": Кэти Перри поделилась видео с УЗИ

Когда ваша еще не родившаяся дочь показывает вам средний палец из утробы, вы понимаете, что вас ждет,

— подписала пост невеста Орландо Блума и добавила хештег #happymothersdaytome («С Днем матери меня»).

 

На днях вышел новый выпуск специального шоу The Disney Family Singalong, в котором Кэти появилась в необычном костюме мамы слоненка Дамбо. В таком образе звезда спела песню Baby Mine. Роль самого Дамбо досталась любимому питомцу певицы — пуделю по кличке Наггет. Исполнительница также поговорила о предстоящем материнстве с ведущим шоу Райаном Сикрестом.

"Когда дочь показывает вам средний палец": Кэти Перри поделилась видео с УЗИ

"Когда дочь показывает вам средний палец": Кэти Перри поделилась видео с УЗИ

Я точно не знаю, что значит быть матерью. Хотя я всегда проявляла материнскую заботу по отношению к своим друзьям и поклонникам. Но я знаю, что собираюсь перейти на следующий уровень. Малышка даже пинается, когда выступления конкурсантов шоу хорошие. Так что пусть они будут хорошими, но не слишком хорошими, потому что это довольно больно,

— призналась Кэти.

Перри, которая объявила, что она ждет ребенка, в марте, рассказала во время чата Facebook Live в начале мая, как пандемия коронавируса повлияла на ее беременность.

"Когда дочь показывает вам средний палец": Кэти Перри поделилась видео с УЗИКэти Перри и Орландо Блум

Некоторые устраивают baby shower, но я не уверена, что буду делать это. Я просто благодарна за многое, что происходит сейчас.

Даже после того, как карантин отменят и все выйдут на улицу и будут праздновать, я, вероятно, буду все еще оставаться дома. Это так забавно: все пьют во время карантина, а я нет!

— пошутила звезда.

 

По материалам: www.spletnik.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Количество просмотров клипа Арианы Гранде перевалило за миллион (ВИДЕО)

Игорь Кнышевский

Кара Делевинь рассказала о своей сексуальной жизни: «С мужинами я пассивная, с женщинами — активная»

Игорь Кнышевский

Старший сын Бекхэмов показал публике свою новую девушку-модель (ФОТО)

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий