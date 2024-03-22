В эфире «Радио Свобода» Сирота сообщил, что во время масштабной атаки «второй армии мира» на украинские города было два прямых попадания по самой большой гидроэлектростанции в стране – Днепровской ГЭС, информирует «НБН».

Как уточнил глава компании, войска Путина нанесли удары по ГЭС-1 и ГЭС-2, последняя получила серьезные повреждения в результате прилета двух ракет. Пока не известно, в каком объеме и с какой мощностью она смоет работать после атаки, а также удастся ли ее восстановить.

Глава «Укргидроэнерго» отметил, что на данный момент ГЭС-1 тоже не работает, поэтому принимаются меры, чтобы поднимать затворы и срабатывать воду, поскольку через станцию сейчас сделать это не представляется возможным.

Как сообщалось, глава Минэнергетики Герман Галущенко заявил, что сегодняшняя атака россиян на энергосистему страны стала самой масштабной за последнее время. Чиновник сообщил цель массированного удара ВС РФ.