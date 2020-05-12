Регина Тодоренко пожертвовала «Насилию.нет» 2 миллиона рублей

Регина Тодоренко

29-летняя Регина Тодоренко сообщила в инстаграме, что сделала пожертвование некоммерческой организации «Насилию.нет», а в самой организации журналистам пояснили, что телеведущая перевела 2 миллиона рублей. Я уже перечислила средства в фонд «Насилию.нет», с которым сотрудничаю и с которым мы разрабатываем специальное приложение, в котором будет кнопка вызова помощи, — рассказала Тодоренко о своем сотрудничестве с организацией.

Регина Тодоренко с представителями организации «Насилию.нет»

Регина упомянула в инстаграме и свой фильм «А что я сделала, чтобы помочь?», который сняла сразу после скандала. В интервью с основательницей PeopleTalk Лаурой Джугелией телеведущая осудила других звезд шоу-бизнеса, которые в красках рассказывают в соцсетях о конфликтах с мужьями. После чего на Тодоренко обрушилась критика, что она якобы оправдывает домашнее насилие. Регина сразу пояснила, что никакое насилие не поддерживает. Тем не менее журнал Glamour лишил ее титула «Женщина года», а несколько рекламодателей отказались продолжать сотрудничество. Травля телеведущей утихла после выхода названного фильма. Средства от его просмотра она планировала передать организации «Насилию.нет».После моего фильма количество обращений в центры защиты жертв домашнего насилия увеличилось в 5—7 раз. Фонды не справляются с наплывом обращений — не хватает психологов, юристов и других кадров для помощи пострадавшим, — написала Регина сегодня в инстаграме.

Регина Тодоренко

По материалам: www.spletnik.ru