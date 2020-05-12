«Танцующий миллионер» Джанлуки Вакки и его подруга Шарон Фонсека станут родителями

Шарон Фонсека и Джанлуки Вакки

52-летний итальянский бизнесмен Джанлуки Вакки, несколько лет назад превратившийся в героя соцсетей благодаря зажигательным танцам и получивший прозвище «танцующий миллионер», в скором времени вновь станет отцом. Об этом он объявил у себя в инстаграме, опубликовав снимок с беременной подругой Шарон Фонсека.Очень рад объявить, что мы с Шарон ждем ребенка,— сообщил он.

Шарон Фонсека и Джанлуки Вакки

Фонсека и Вакки вместе с 2017 года, и стоит отметить, что Шарон разделила с ним танцевальную славу в инстаграме, поскольку часто они танцевали в паре. Известно, что для Джанлуки их ребенок станет вторым: у бизнесмена также есть дочь Джинерва от предыдущих отношений.

Шарон Фонсека и Джанлуки Вакки

По материалам: www.spletnik.ru