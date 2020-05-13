Следственный комитет отказался изменить обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону

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Дело сестер Хачатурян, 20-летней Ангелины, 19-летней Крестины и 18-летней Марии, пожалуй, продолжает оставаться одним из самых резонансных в нашей стране. Напомним, летом 2018 года девушки были задержаны по подозрению в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна — он был найден мертвым со следами множественных колото-резаных ран. После своего задержания сестры рассказали, что в течение многих лет подвергались насильственным действиям с его стороны.

Сестры Хачатурян

После долгого расследования обстоятельств дела и в результате большой общественной огласки (за сестер тогда вступились и многие знаменитости) прокуратура Российской Федерации обязала следственный комитет переквалифицировать им обвинение с убийства на самооборону. Но, как сегодня стало известно, СК не стал удовлетворять этому требованию. Об этом рассказал адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер. По его словам, следственный комитет передал дело в прокуратуру для утверждения обвинительного приговора. Однако, если Генпрокуратура этого не сделает, дело вновь продолжится.

Следственный комитет настаивает на вынесении обвинительного приговора старшим сестрам, Ангелине и Крестине, в то время как Марию, которая была признана невменяемой, ведомство предлагает отправить на принудительное лечение.

По материалам: www.spletnik.ru