Лиам Хемсворт провел время на пляже со своей девушкой Габриэллой Брукс и братом Крисом

Габриэлла Брукс и Лиам Хемсворт

30-летний Лиам Хемсворт, похоже, уже и не вспоминает о коронавирусе: актер наслаждается серфингом в компании друзей и девушки Габриэллы Брукс. Папарацци сфотографировал его вместе с 36-летним братом Крисом на пляже в Байрон-Бее, который расположен недалеко от дома Хемсворта-старшего.

Крис Хемсворт

Жены Криса, 43-летней Эльзы Патаки, с ними не было: возможно, она осталась дома с детьми. Крис и Эльза растят семилетнюю дочь Индию и шестилетних близнецов Тристана и Сашу. Ну а Лиам проводит с ними свободное время, а с некоторых пор к ним присоединилась и Брукс. Влюбленная пара впервые была замечена в Байрон-Бее в середине декабря — во время ланча с родителями Лиама.

Габриэлла Брукс и Лиам Хемсворт

Как недавно рассказывал журналистам он сам, спорт помогает ему восстанавливать душевное равновесие, поэтому съемки сериала «Самая опасная игра» (Most Dangerous Game), к которым он приступил сразу после разрыва с Майли Сайрус и для которых должен был пробегать по 10 километров в день, очень помогли ему.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус расстались летом 2019-го, прожив в браке меньше года, но их роман длился около десяти лет.

По материалам: www.spletnik.ru