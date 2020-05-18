Принц Уильям и Кейт Миддлтон записали подкаст о психическом здоровье

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Герцог и герцогиня Кембриджские объединились с множеством звезд спорта, музыки и телевидения, чтобы отметить Неделю осведомленности о психическом здоровье. 37-летний принц Уильям и 38-летняя Кейт Миддлтон записали специальный подкаст для радио. Также в записи приняли участие футболист сборной Англии Гарри Кейн, певица Дуа Липа, актер Дэвидом Теннант и боксер Энтони Джошуа.

Минутное сообщение транслировалось на каждой радиостанции ​​(включая национальные и местные) в Великобритании в понедельник, 18 мая, в 10:59.

Основное внимание было уделено тому, как люди могут поддержать друг друга во время COVID-19.

Кем бы вы ни были и через что бы вы ни проходили, вы не одиноки. Мы все связаны. И иногда просто разговор о том, как ты себя чувствуешь, может иметь большое значение. Поэтому прямо сейчас давайте объединимся по всей Великобритании и пообщаемся с кем-нибудь,

— сказал принц.

Это нормально — чувствовать себя ненормально, просить о помощи и говорить о своих проблемах. Если вы страдаете, то важно говорить об этом. Если кто-то из твоих знакомых ведет себя нестандартно, важно спросить, как они. Используйте этот момент, чтобы поинтересоваться, как у них дела,

— продолжила Кейт.

Миддлтон выбрала для своего онлайн-выхода платье-рубашку с принтом за 550 фунтов (660 долларов) от Beulah London.

Герцоги поддержали благотворительные организации, среди которых Best Beginnings, CALM, Contact, Mind и Place2Be.

По материалам: www.spletnik.ru