Регина Тодоренко отдала свою статуэтку «Женщина года 2019» Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

Культура
Игорь Кнышевский0

Регина Тодоренко отдала свою статуэтку "Женщина года 2019" Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

Регина Тодоренко/Маргарита Грачева

Активистка и блогер Маргарита Грачева, ставшая жертвой преступления своего бывшего мужа Дмитрия, который три года назад отрубил ей кисти рук и был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, рассказала в инстаграме, что стала обладательницей статуэтки журнала Glamour. Телеведущая Регина Тодоренко отдала ей символ своей награды «Женщина года 2019», которой была лишена по решению редакции издания после обвинений в осуждении жертв домашнего насилия. Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видео-общении с Региной (когда она снимала фильм) я сразу сказала: «Статуэтка мне не нужна» и в шутку добавила: «Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает». (Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу «Маска» в костюме Панды. Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью «Женщина года 2019» и двух прекрасных костюмов панд! Детям я их пока не показывала, хочу сделать сюрприз Данику на день рождения и разбудить его с утра в этом костюме (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— рассказал своим фолловерам Грачева.

Регина Тодоренко отдала свою статуэтку "Женщина года 2019" Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рукМаргарита Грачева

Регина Тодоренко отдала свою статуэтку "Женщина года 2019" Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рукРегина Тодоренко

Напомним, месяц назад в интервью с основательницей PeopleTalk Лаурой Джугелией Тодоренко осудила других звезд шоу-бизнеса, которые используют семейные проблемы для привлечения внимания, рассказывая в соцсетях о конфликтах с мужьями. После чего на Регину обрушилась критика, что она якобы обвиняет женщин, столкнувшихся с насилием, в бездействии. Телезвезда сразу пояснила, что никакое насилие не поддерживает и не оправдывает. В подтверждении этого она сняла фильм «А что я сделала, чтобы помочь?» и стала сотрудничать с центром «Насилию.нет», которому пожертвовала рекордные для него 2 миллиона рублей.

Регина Тодоренко отдала свою статуэтку "Женщина года 2019" Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рукМаргарита Грачева со статуэткой «Женщина года-2019»

Регина Тодоренко отдала свою статуэтку "Женщина года 2019" Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рукВлад Топалов и Регина Тодоренко

Маргарита Грачева не поддержала травлю Тодоренко в сети и отправила ей свою книгу «Счастлива без рук», чтобы она больше узнала о ее истории. Когда Маргарита получила ответную посылку от Регины, она вновь попыталась защитить ее от хейтеров.  Начну сразу с просьбы, пожалуйста, воздержитесь от комментариев:— Какая Регина неискренняя!— Откупилась за 2 миллиона!— А сколько она тебе заплатила?— Ей вообще плевать, главное сохранить контракты любой ценой. Все мы совершаем ошибки, но главное пытаться их исправить!— написала Грачева в соцсети.

Регина Тодоренко отдала свою статуэтку "Женщина года 2019" Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рукМаргарита Грачева с сыном

Регина Тодоренко отдала свою статуэтку "Женщина года 2019" Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

По материалам: www.spletnik.ru


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