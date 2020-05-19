Регина Тодоренко отдала свою статуэтку «Женщина года 2019» Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

Регина Тодоренко/Маргарита Грачева

Активистка и блогер Маргарита Грачева, ставшая жертвой преступления своего бывшего мужа Дмитрия, который три года назад отрубил ей кисти рук и был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, рассказала в инстаграме, что стала обладательницей статуэтки журнала Glamour. Телеведущая Регина Тодоренко отдала ей символ своей награды «Женщина года 2019», которой была лишена по решению редакции издания после обвинений в осуждении жертв домашнего насилия. Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видео-общении с Региной (когда она снимала фильм) я сразу сказала: «Статуэтка мне не нужна» и в шутку добавила: «Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает». (Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу «Маска» в костюме Панды. Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью «Женщина года 2019» и двух прекрасных костюмов панд! Детям я их пока не показывала, хочу сделать сюрприз Данику на день рождения и разбудить его с утра в этом костюме (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— рассказал своим фолловерам Грачева.

Маргарита Грачева

Регина Тодоренко

Напомним, месяц назад в интервью с основательницей PeopleTalk Лаурой Джугелией Тодоренко осудила других звезд шоу-бизнеса, которые используют семейные проблемы для привлечения внимания, рассказывая в соцсетях о конфликтах с мужьями. После чего на Регину обрушилась критика, что она якобы обвиняет женщин, столкнувшихся с насилием, в бездействии. Телезвезда сразу пояснила, что никакое насилие не поддерживает и не оправдывает. В подтверждении этого она сняла фильм «А что я сделала, чтобы помочь?» и стала сотрудничать с центром «Насилию.нет», которому пожертвовала рекордные для него 2 миллиона рублей.

Маргарита Грачева со статуэткой «Женщина года-2019»

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Маргарита Грачева не поддержала травлю Тодоренко в сети и отправила ей свою книгу «Счастлива без рук», чтобы она больше узнала о ее истории. Когда Маргарита получила ответную посылку от Регины, она вновь попыталась защитить ее от хейтеров. Начну сразу с просьбы, пожалуйста, воздержитесь от комментариев:— Какая Регина неискренняя!— Откупилась за 2 миллиона!— А сколько она тебе заплатила?— Ей вообще плевать, главное сохранить контракты любой ценой. Все мы совершаем ошибки, но главное пытаться их исправить!— написала Грачева в соцсети.

Маргарита Грачева с сыном

По материалам: www.spletnik.ru