Кейт Миддлтон объявила об открытии цифровой выставки цветов в саду Челси

Кейт Миддлтон

В прошлом году Кейт Миддлтон принимала активное участие в оформлении сада Челси, который участвовал в выставке цветов. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса возможности увидеть его воочию у посетителей, к сожалению, не будет. Тем не менее 38-летняя герцогиня нашла выход из ситуации и объявила, что выставка будет цифровой.

В инстаграме Кенсингтонского дворца появился новый снимок супруги принца Уильяма, сделанный, судя по всему, в прошлом году: на нем она запечатлена за работой по оформлению сада.

Спустя год после того как в саду герцогини Кембриджской открылась выставка цветов, она стала цифровой! В 2019 году сад герцогини Back to Nature был создан, чтобы продемонстрировать преимущества мира природы для психического и физического здоровья и вдохновить детей и семьи на то, чтобы они наслаждались времяпрепровождением на открытом воздухе,

— говорится в сообщении.

Над оформлением сада в прошлом году герцогиня работала с двумя ландшафтными архитекторами: Адамом Уайтом и Андрэ Дэвисом. В работу Кейт Миддлтон внесла и личные мотивы: например, посадила незабудки — любимые цветы принцессы Дианы, а также сделала маленький деревенский домик для детей. Сама герцогиня много раз подчеркивала, как важно больше времени находиться на свежем воздухе, особенно для детей и молодежи.

Я считаю, что проведение времени на свежем воздухе в молодости может послужить основой того, чтобы наши дети выросли счастливыми и здоровыми, — говорила она.

Посетив выставку онлайн, можно будет не только виртуально прогуляться по саду, но и получить практические советы по садоводству от ведущих мировых дизайнеров и экспертов.

По материалам: www.spletnik.ru