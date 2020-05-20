Певица Sia подтвердила, что она усыновила двух подростков

Певица Sia

44-летняя певица Sia подтвердила, что в прошлом году усыновила двух детей. Во вторник звезда дала интервью SiriusXM The Morning Mash Up, в котором неожиданно рассказала о своих приемных сыновьях.

Вообще-то в прошлом году я усыновила двоих сыновей. Им обоим было по 18 лет, а сейчас — по 19. Они были уже очень взрослыми для усыновления, поэтому и у них почти не было шансов попасть в приемную семью. Я их очень люблю,

— призналась она.

Поп-звезда рассказала, как они живут в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Sia объяснила, что одному из ее сыновей было трудно приспособиться к новым реалиям.

Они оба находят это довольно трудным временем. Но они оба делают вещи, которые действительно полезны для них прямо сейчас. Они решили заняться образованием, и это определенно пошло им на пользу,

— добавила певица.

Австралийская певица впервые рассказала, что осуществила свою давнюю мечту и стала приемной матерью для мальчика в интервью GQ, опубликованным ранее в этом году. Родных детей у исполнительницы нет. Весной 2019 года Sia признавалась, что хочет взять под опеку сироту Дэсани. В свое время о нем снимали документальный фильм для HBO. Когда мальчику было 4 года, отец на его глазах убил мать.

Исполнительница вышла замуж за режиссера Эрика Андерса Ланга в 2014 году, но спустя два года пара объявила о своем расставании.

После долгих размышлений мы приняли решение расстаться. Однако мы остаемся друзьями,

— прокомментировала тогда она.

В январе звезда призналась, что влюблена в певца Дипло, вместе с которым поет в группе LSD.

Большую часть совместного времени мы с ним тратим, пытаясь не заниматься сексом, поскольку нас связывают еще и деловые отношения. Это сложно, потому что он супер-пупер горячий. Недавно я написала ему сообщение: «Ты один из пяти, которые привлекают меня сексуально, но я решила быть одинокой до конца жизни — недавно я усыновила ребенка, теперь у меня тем более нет времени на отношения. В общем, если тебя интересует безумный секс без обязательств, — дай мне знать»,

— сказала в интервью Sia.

По материалам: www.spletnik.ru