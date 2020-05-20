София Ротару похвасталась новым лицом: как всегда, божественно красива
Новые фото Софии Ротару в Инстаграм вызвали бурю восторженных эмоций у поклонников ее таланта.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на vesti-ua.net.
Ротару по праву называют легендой советской, да и постсоветской эстрады.
Ее песни и сегодня актуальны и продолжают волновать и радовать миллионы почитателей ее творчества.
Певица нечасто радует своих поклонников свежими фотографиями и описаниями событий в ее жизни. Тем не менее в свой почтенный возраст 72 года София Михайловна еще может дать фору молодым исполнителям. Ее всегда отличали не только вокальные данные, но и безупречный стиль и вкус.
Последние фото, опубликованные в Инстаграм, вызвало бурю восторженных комментариев.
«София Михайловна, Вы как всегда очаровательны. Оставайтесь всегда лучезарной», «София Ротару, Вы сама как цветущая сакура всегда, божественно красивая», «Шикарная, ослепительная женщина!!!!», — отметились поклонники комплиментами в сети.
Действительно, нельзя не отметить, как свежий, цветущий вид певицы в красивом платье подчеркивает ее стройные формы.
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