София Ротару похвасталась новым лицом: как всегда, божественно красива

Новые фото Софии Ротару в Инстаграм вызвали бурю восторженных эмоций у поклонников ее таланта.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на vesti-ua.net.

Ротару по праву называют легендой советской, да и постсоветской эстрады.

Ее песни и сегодня актуальны и продолжают волновать и радовать миллионы почитателей ее творчества.

Певица нечасто радует своих поклонников свежими фотографиями и описаниями событий в ее жизни. Тем не менее в свой почтенный возраст 72 года София Михайловна еще может дать фору молодым исполнителям. Ее всегда отличали не только вокальные данные, но и безупречный стиль и вкус.

Последние фото, опубликованные в Инстаграм, вызвало бурю восторженных комментариев.

«София Михайловна, Вы как всегда очаровательны. Оставайтесь всегда лучезарной», «София Ротару, Вы сама как цветущая сакура всегда, божественно красивая», «Шикарная, ослепительная женщина!!!!», — отметились поклонники комплиментами в сети.

Действительно, нельзя не отметить, как свежий, цветущий вид певицы в красивом платье подчеркивает ее стройные формы.

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