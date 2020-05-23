Бывший «ангел» Victoria’s Secret Катя Григорьева и футболист Антон Шунин стали родителями

Катя Григорьева и Антон Шунин

31-летняя модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret Катя Григорьева и ее муж, 33-летний вратарь московского «Динамо» Антон Шунин стали родителями. У супругов родилась дочь.

22.05.2020. Мы стали родителями прекрасной малышки. Это счастье! Любимая, спасибо! Мои девочки чувствуют себя хорошо! — написал Антон в микроблоге, опубликовав фото дочки из роддома.

Этот год стал волшебным для нас. Сегодня 22.05.2020 мы стали родителями нашей прекрасной малышки. Не передать чувства, которые я испытываю! Спасибо тебе, родной, что был рядом все это время. Люблю тебя!

— подписала фото счастливая мама.

Об интересном положении знали только близкие Григорьевой. Для Кати этот ребенок стал первым, для Антона — вторым: у футболиста есть семилетний сын Артемий от экс-супруги Виктории.

Пара познакомилась в инстаграме. По словам спорстмена, он, чтобы скоротать время, просматривал фотографии в микроблоге и внезапно наткнулся на страницу Кати. Первый написал понравившейся девушке. Она в этот момент, как оказалось, летела на показ Victoria’s Secret в Нью-Йорк. Модель ответила молодому человеку, так и завязалось общение.

В апреле два года назад футболист сделал звезде предложение, а в июле они сыграли свадьбу в Москве. И для Шунина, и для Григорьевой этот брак стал вторым. До встречи с моделью футболист был женат, а потом встречался с Аленой Шишковой (бывшей девушкой Тимати). Катя была замужем за военнослужащим Александром.

Первым новостью поделился блогер PrettyJulia.

По материалам: www.spletnik.ru