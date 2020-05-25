Аманда Байнс рассказала о личной жизни и психическом здоровье

Аманда Байнс

Возвращение 34-летней Аманы Байнс к публичной жизни было довольно громким: сначала актриса объявила о помолвке с новым возлюбленным Полом Майклом, а затем и вовсе сообщила, что они готовятся к рождению ребенка. А вот что случилось после этого, до конца так и не ясно: адвокат звезды опроверг новости, что она готовится стать матерью, а сама звезда снова пропала из соцсетей.

Однако вчера она вышла на связь с поклонниками и рассказала, чем занималась последние два месяца.

Получаю диплом бакалавра в Институте моды, дизайна и мерчендайзинга. Посещаю онлайн-курсы и пытаюсь получить четыре балла. С нетерпением жду открытия своего онлайн-магазина. Провела последние два месяца на лечении. Работала над тем, чтобы научиться справляться с социальной тревожностью, из-за которой я бросила школу несколько месяцев назад. Возвращаюсь в нужное русло и хорошо справляюсь! Сейчас я нахожусь в переходном периоде жизни и занимаюсь терапией в течение недели. Все еще помолвлена с любовью всей моей жизни Полом,

— написала она.

Пол Майкл и Аманда Байнс

Когда состоится свадьба, Аманда не сообщила, а также не стала распространяться на тему беременности. По словам инсайдеров, родители звезды предстоящий брак своей дочери, которая находится под их опекой, не одобряют. Напомним, несколько лет назад Байнс пристрастилась к алкоголю и наркотикам, из-за чего у нее возникли проблемы с законом. Звезда фильма «Она — мужчина» неоднократно лечилась в психиатрической клинике и проходила реабилитацию, из-за чего пока так и не смогла вернуться к нормальной жизни и актерской карьере.

По материалам: www.spletnik.ru