Дмитрий Песков вылечился от коронавируса вслед за женой Татьяной Навкой

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

На прошлой неделе 45-летняя Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы, куда была госпитализирована с коронавирусом вместе со своим 52-летним супругом Дмитрием Песковым. Сегодня стало известно, что Дмитрий Песков тоже поборол болезнь и был отпущен врачами домой вслед. Этой радостной новостью фигуристка поделилась с изданием Daily Storm.

Все хорошо, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то еще на неделе карантина,

— рассказала Татьяна.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

О диагнозе пресс-секретаря президента РФ и его супруги стало известно в середине мая. Сначала вирус подхватил Песков, а вслед за ним заразилась и Татьяна. Ранее Навка рассказывала, что она переносит болезнь гораздо легче, чем ее муж:

Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи,

— сообщила прославленная спортсменка еще в начале болезни.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков с детьми

Ранее Дмитрий Песков рассказывал симптомах и коварности коронавируса. Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что в этой ситуации важно не медлить и вовремя обратиться к врачам за помощью:

Первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало. И Таню стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем… Ну 37,8 ночью… Когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ… В общем, поймали вовремя.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Напомним, что ранее от коронавируса также вылечились премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министра культуры Ольга Любимова. При этом на днях вирус был диагностирован у актрисы Дарьи Мороз. На прошлой неделе в прессе также появилась информация о том, что с подозрением на коронавирус был госпитализирован глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, — эти слухи так и не нашли официального подтверждения.

По материалам: www.spletnik.ru