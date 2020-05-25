Пэрис Хилтон, Сальма Хайек, Ева Лонгория, Иванка Трамп и другие отмечают День Памяти в США

Пэрис Хилтон

Каждый год в последний понедельник мая жители США отмечают День Памяти (Memorial Day) — национальный праздник, посвященный памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах, в которых страна когда-либо принимала участие. Сегодня многие политики и звезды шоу-бизнеса посвятили в соцсетях посты этому дню. Пэрис Хилтон, Сальма Хайек, Ева Лонгория, Иванка Трамп, Барак Обама и другие знаменитости поздравили фолловеров.Сиара

Благодарю храбрых мужчин и женщин нашей страны. Их жертва, самоотверженность и преданность делу всегда останутся в памяти.

СиараИванка Трамп

В День Памяти мы вспоминаем мужчин и женщин, которые принесли высшую жертву на службе нашей великой нации. Да благословит Господь этих героев и их семьи, для которых каждый день — День памяти.

Видео из инстаграм Иванки ТрампСальма Хайек

Давайте на минутку вспомним о храбрых мужчинах и женщинах, которые жертвуют своими жизнями, чтобы защитить нас.

Видео из инстаграм Сальмы ХайекБарак Обама

В День памяти мы чтим тех, кто отдал за нас все свои силы. В этом году это приобретает особый смысл, так как многие ветераны погибли от COVID-19. То, как они жили, служа друг другу, должно стать нашей дорожной картой на ближайшие месяцы.

Барак Обама

Некоторые знаменитости по-своему отметили в инстаграме День Памяти. Ева Лонгория поделилась снимком в бикини.Надеюсь, вы все наслаждаетесь Днем памяти!— написала она.

Ева ЛонгорияА Крисси Тейген попыталась пошутить по случаю праздника, но не все ее фоловеры одобрили шутку.Прошло уже три Дня Памяти с тех пор, как это фото удалил инстаграм,— подписала свою фотографию она.

Крисси Тейген

Пэрис Хилтон

По материалам: www.spletnik.ru