Семейная идиллия: Джиган поделился новым снимком с Оксаной Самойловой и сыном Давидом

Джиган и Оксана Самойлова с сыном Давидом

34-летний Джиган всеми силами пытается сохранить свой брак. Несмотря на то что его 32-летняя жена Оксана Самойлова подала на развод, он делает все возможное, чтобы его избежать. Во всяком случае, такое впечатление создает его инстаграм, который за последние недели превратился в блог примерного семьянина и любящего отца.

На новом фото, опубликованном рэпером, он запечатлен вместе с женой и трехмесячным сыном Давидом.

Оксана Самойлова и Джиган с сыном Давидом

Happy,

— сообщил о своем счастье подписчикам Джиган.

Стоит отметить, что сама Оксана фотографий с мужем не публиковала уже очень давно. Сам же певец теперь постоянно делится кадрами со своей семьей, признается жене в любви и благодарит Бога за детей.

Оксана Самойлова и Джиган с дочерьми

Напомним, проблемы в семье Джигана и Самойловой начались вскоре после рождения их сына (супруги также воспитывают трех дочерей: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю). Почти сразу после появления мальчика на свет певец пристрастился к наркотикам и алкоголю и ежедневно демонстрировал общественности свое неадекватное поведение, оскорбляя поклонников и нецензурно бранясь в инстаграме. После этого он попал в рехаб в Майами (Самойлова рожала в США), где лечился от зависимостей, а вернувшись в Россию, продолжил реабилитацию в специализированной клинике в Ивановской области.

О воссоединении пары поклонники заговорили несколько дней назад, когда супруги в одно и то же время стали публиковать похожие снимки в сторис. Сам Джиган, к слову, в разговоре с Тимати признался, что именно жена помогла ему справиться со всеми трудностями.

По материалам: www.spletnik.ru