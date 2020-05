Дочь погибшего Пола Уокера напомнила о нем в соцсети кадром из семейного архива

Пол Уокер/Мидоу Уокер

Прошло почти семь лет со дня гибели Пола Уокера в аварии, но актера каждый год вспоминают его друзья и коллеги по кинофраншизе «Форсаж» (The Fast and the Furious) и, конечно, его 21-летняя дочь Мидоу. После Дня поминовения, когда в США вспоминали погибших военнослужащих, Мидоу Уокер поделилась в соцсети кадром из своего детства.Счастливое место,— подписала она снимок, на котором отец играет с ней.

Пол Уокер с дочерью Мидоу

30 ноября 2013 года Пол Уокер погиб в автокатастрофе вместе со своим другом Роджером Родасом, который сидел за рулем Porsche Carrera GT и, не справившись с управлением, врезался в столб.

Через два года после смертельного ДТП Мидоу подала в суд на немецкую автокомпанию Porsche, заявив, что ее отец мог выжить, если бы не неисправный ремень безопасности. Однако в 2017 году судебное дело было закрыто по взаимному согласию сторон.

Пол Уокер

Мидоу Уокер

