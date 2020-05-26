Королева Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с сыном Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри с новорожденным сыном и семьей

К большому сожалению королевы Елизаветы II, быть свидетельницей взросления своего правнука Арчи ей не удается — когда малышу было восемь месяцев, его родители уехали из Великобритании, а теперь не могут навестить английских родственников из-за пандемии коронавируса.

Все общение между членами королевской семьи сейчас происходит по видеосвязи, и в день рождения королевы, который она отмечала 21 апреля, ей позвонили принц Гарри и его жена Меган Маркл. Разумеется, главным подарком королеве стал их сын Арчи, который хоть и не смог сказать теплые слова в адрес бабушки, но тоже принял участие в поздравительном звонке.

Когда королева увидела малыша, первое, на что она обратила внимание, — это то, что он очень похож на своего отца. Она отметила, что он унаследовал от принца Гарри рыжие волосы. Об этом рассказала королевский биограф Кэти Николл.

Принц Гарри с сыном Арчи

Арчи — очень счастливый и милый ребенок. Он полон радости и любви, очень активен и пытается вовсю ходить,

— также рассказала Николл.

Меган Маркл с сыном Арчи

Ранее королевские инсайдеры говорили, что королева была сильно расстроена, узнав, что ее сын и невестка приняли решение покинуть Англию, так как из-за этого она не сможет часто видеть своего правнука. Этим летом герцоги Сассекские со своим сыном собирались провести каникулы вместе с королевой Елизаветой II в замке Балморал в Шотландии, но пандемия их планам помешала. Вероятно, что как только снимут все ограничения, герцоги первым делам отправятся на родину принца Гарри, тем более, как говорят источники, он очень скучает по своим друзьям и близким.

По материалам: www.spletnik.ru