Королева Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с сыном Меган Маркл и принца Гарри

Культура
Игорь Кнышевский0
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Королева Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с сыном Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри с новорожденным сыном и семьей

К большому сожалению королевы Елизаветы II, быть свидетельницей взросления своего правнука Арчи ей не удается — когда малышу было восемь месяцев, его родители уехали из Великобритании, а теперь не могут навестить английских родственников из-за пандемии коронавируса.

Все общение между членами королевской семьи сейчас происходит по видеосвязи, и в день рождения королевы, который она отмечала 21 апреля, ей позвонили принц Гарри и его жена Меган Маркл. Разумеется, главным подарком королеве стал их сын Арчи, который хоть и не смог сказать теплые слова в адрес бабушки, но тоже принял участие в поздравительном звонке.

Когда королева увидела малыша, первое, на что она обратила внимание, — это то, что он очень похож на своего отца. Она отметила, что он унаследовал от принца Гарри рыжие волосы. Об этом рассказала королевский биограф Кэти Николл.

Королева Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с сыном Меган Маркл и принца ГарриПринц Гарри с сыном Арчи

Арчи — очень счастливый и милый ребенок. Он полон радости и любви, очень активен и пытается вовсю ходить,

— также рассказала Николл.

Королева Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с сыном Меган Маркл и принца ГарриМеган Маркл с сыном Арчи

Ранее королевские инсайдеры говорили, что королева была сильно расстроена, узнав, что ее сын и невестка приняли решение покинуть Англию, так как из-за этого она не сможет часто видеть своего правнука. Этим летом герцоги Сассекские со своим сыном собирались провести каникулы вместе с королевой Елизаветой II в замке Балморал в Шотландии, но пандемия их планам помешала. Вероятно, что как только снимут все ограничения, герцоги первым делам отправятся на родину принца Гарри, тем более, как говорят источники, он очень скучает по своим друзьям и близким.

Королева Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с сыном Меган Маркл и принца Гарри

По материалам: www.spletnik.ru


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