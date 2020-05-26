Светлана Лобода представила клип на песню «Мой». Он состоит из редких кадров из семейного архива

Светлана Лобода с дочерью Евой в клипе на песню "Мой"

1 мая 37-летняя Светлана Лобода презентовала новый сингл под названием «Мой», а буквально несколько часов назад представила своим поклонникам клип на него. Пятиминутное музыкальное видео представляет собой нарезку кадров из домашнего архива певицы, снятых во время ее путешествий по миру с детьми, гастролей и на бэкстейдже концертов.

В клип попали и трогательные видеофрагменты, сделанные во время второй беременности звезды, — на одних кадрах старшая дочь Светланы, девятилетняя Ева, идет с мамой на УЗИ, а на других Лобода терпит схватки в больничной палате. По сюжету ролика, главный герой с грустью смотрит эти видео на большом экране.

Мы создали для вас легкое и очень эмоциональная видео. Надеемся, что ностальгия по тому времени, когда мы могли собираться вместе, не продлится долго, и уже очень скоро мы увидимся на новых концертах. А пока — наслаждайтесь семьей! Наши дети и любимый человек рядом — это все, что нам необходимо,

— написала Светлана в новом посте с анонсом клипа в своем инстаграме.

Светлана Лобода в клипе на песню «Мой»

Светлана Лобода с дочерью Евой в клипе на песню «Мой»

В комментариях многие поклонники заметили, что этот клип очень сильно отличается от предыдущих музыкальных видео Лободы, — по их мнению, этот ролик получился особенно трогательным и душевным. После презентации этого клипа многие поклонники звезды даже взглянули на нее с другой стороны:

Какой душевный и милейший клип. Вы тут настоящая. Побольше таких клипов, открылись с другой стороны,

Вот она прошлая Лобода — нежная, милая и чувственная! Песня и клип — супер!

Какой крутой! Такие видео больше всего заходят — они живые и настоящие, очень близкие!

Светлана Лобода с дочерью Тильдой в клипе на песню «Мой»

Напомним, что сейчас Светлана Лобода находится на самоизоляции в своем загородном доме вместе с дочерьми, девятилетней Евой и двухлетней Тильдой. Певица признается, что очень скучает по концертам и своим поклонникам, однако очень счастлива, что из-за пандемии коронавируса у нее появилась уникальная возможность наконец вдоволь побыть дома вместе со своими детьми и никуда не спешить.

По материалам: www.spletnik.ru