Светлана Лобода представила клип на песню «Мой». Он состоит из редких кадров из семейного архива

Культура
Игорь Кнышевский0
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Светлана Лобода представила клип на песню "Мой". Он состоит из редких кадров из семейного архива

Светлана Лобода с дочерью Евой в клипе на песню "Мой"

1 мая 37-летняя Светлана Лобода презентовала новый сингл под названием «Мой», а буквально несколько часов назад представила своим поклонникам клип на него. Пятиминутное музыкальное видео представляет собой нарезку кадров из домашнего архива певицы, снятых во время ее путешествий по миру с детьми, гастролей и на бэкстейдже концертов.

В клип попали и трогательные видеофрагменты, сделанные во время второй беременности звезды, — на одних кадрах старшая дочь Светланы, девятилетняя Ева, идет с мамой на УЗИ, а на других Лобода терпит схватки в больничной палате. По сюжету ролика, главный герой с грустью смотрит эти видео на большом экране.

Мы создали для вас легкое и очень эмоциональная видео. Надеемся, что ностальгия по тому времени, когда мы могли собираться вместе, не продлится долго, и уже очень скоро мы увидимся на новых концертах. А пока — наслаждайтесь семьей! Наши дети и любимый человек рядом — это все, что нам необходимо,

— написала Светлана в новом посте с анонсом клипа в своем инстаграме.

Светлана Лобода представила клип на песню "Мой". Он состоит из редких кадров из семейного архиваСветлана Лобода в клипе на песню «Мой»

Светлана Лобода представила клип на песню "Мой". Он состоит из редких кадров из семейного архиваСветлана Лобода с дочерью Евой в клипе на песню «Мой»

Светлана Лобода представила клип на песню "Мой". Он состоит из редких кадров из семейного архива

В комментариях многие поклонники заметили, что этот клип очень сильно отличается от предыдущих музыкальных видео Лободы, — по их мнению, этот ролик получился особенно трогательным и душевным. После презентации этого клипа многие поклонники звезды даже взглянули на нее с другой стороны:

Какой душевный и милейший клип. Вы тут настоящая. Побольше таких клипов, открылись с другой стороны,

Вот она прошлая Лобода — нежная, милая и чувственная! Песня и клип — супер!

Какой крутой! Такие видео больше всего заходят — они живые и настоящие, очень близкие!

Светлана Лобода представила клип на песню "Мой". Он состоит из редких кадров из семейного архива

Светлана Лобода представила клип на песню "Мой". Он состоит из редких кадров из семейного архива

Светлана Лобода представила клип на песню "Мой". Он состоит из редких кадров из семейного архиваСветлана Лобода с дочерью Тильдой в клипе на песню «Мой»

Напомним, что сейчас Светлана Лобода находится на самоизоляции в своем загородном доме вместе с дочерьми, девятилетней Евой и двухлетней Тильдой. Певица признается, что очень скучает по концертам и своим поклонникам, однако очень счастлива, что из-за пандемии коронавируса у нее появилась уникальная возможность наконец вдоволь побыть дома вместе со своими детьми и никуда не спешить.

По материалам: www.spletnik.ru


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