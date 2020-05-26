Звездная жизнь новой невесты Виктора Павлика: свадьбу отложили

Виктор Павлик и его новая молодая невеста, 25-летняя Екатерина Репяхова отменили свадьбу, которая была запланирована на 10 июня.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на segodnya.ua.

Влюбленные надеются отпраздновать свадьбу в середине августа на родине невесты в Днепре.

«Сначала свадьба была запланирована на 10 июня. Теперь перенесли на средину августа», – сообщила невеста.

Следует напомнить о том, что эта пара познакомились еще в 2015 году после одного из концертов певца. Однако Павлик не сразу помог будущей невесте с работой.

Но Репяхова призналась, что тогда она была даже благодарна певцу, так как в тот момент поняла, что может рассчитывать только на себя.

А спустя три года Павлик предложил ей стать его концертным директором, что впоследствии привело к более тесным взаимоотношениям.

Ранее сообщалось о знаках Зодиака, которым круто повезет в июне.