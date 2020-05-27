Ксения Собчак высказалась о своем браке с Максимом Виторганом: «Не считаю это ошибкой»

Максим Виторган и Ксения Собчак

В своем Youtube-шоу «Осторожно, Собчак» 38-летняя Ксения Собчак не только берет интервью у различных деятелей культуры и шоу-бизнеса, но и часто во время этих бесед делится с ними своим личным опытом. Например, в свежем выпуске программы, главным гостем которого стал врач общей практики, теле- и радиоведущий Александр Мясников, Ксения высказалась о своем первом браке с 47-летним Максимом Виторганом. Звезда призналась, что ни капли не жалеет об этих отношениях.

Я была замужем. Когда я выходила замуж, то не считала это ошибкой. Да я и сейчас не считаю это ошибкой,

— поделилась Собчак.

Максим Виторган и Ксения Собчак

Слухи об отношениях Ксении Собчак и Максима Виторгана начались в 2012 году. Первое время звездная пара срывала свой роман, а в 2013-м сыграла тайную свадьбу в узком кругу родственников и близких друзей. Через три года после этого супруги впервые стали родителями — на свет появился их сын Платон.

Осенью 2018 года в светских кругах заговорили о разладе в семье Собчак и Виторгана. Поговаривали, что Ксения увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Первое время Собчак и Виторган уклонялись от комментариев на этот счет. Существование любовного треугольника подтвердила драка между Виторганом и Богомоловым рядом с одним из столичных кафе.

Ксения Собчак и Максим Виторган с сыном Платоном

Через несколько месяцев после этого Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о своем разводе и признались, что уже несколько месяцев живут раздельно. Вскоре после этого телеведущая перестала скрывать свой роман с Богомоловым, а в сентябре 2019 года пара сыграла пышную свадьбу (из загса молодые уехали на катафалке, а их торжество в ресторане еще долго обсуждалось в СМИ.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Еще до свадьбы Ксении и Константина Максим Виторган тоже нашел новую любовь: его избранницей стала актриса Нино Нинидзе. В своих интервью Собчак неоднократно говорила, что счастлива за своего экс-возлюбленного и считает, что в отношениях с Нино он проявляет свои лучшие мужские качества, чего не делал в отношениях с ней:

Я смотрю на бывшего мужа и радуюсь, что он в новых отношениях, что у него прекрасная красавица-девушка. Он гораздо более инициативный.

Воспитанием сына Платона Максим и Ксения занимаются вместе — мальчик живет с мамой, но при этом часто гостит у папы и путешествует с ним по миру.

Ксения Собчак с сыном Платоном

По материалам: www.spletnik.ru