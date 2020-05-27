Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале второго этапа смягчения ограничений в столице

Сергей Собянин

С 1 июня в российской столице начнется второй этап смягчения ограничений после вынужденных девяти недель «домашнего режима». С понедельника городские власти разрешают москвичам выходить из дома для прогулок и занятий спортом. О полной отмене режима самоизоляции речь пока не идет, считают чиновники, но покинуть квартиры, чтобы сходить в парк, гражданам будет можно.

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Сергей Собянин

По материалам: www.spletnik.ru