Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале второго этапа смягчения ограничений в столице
Сергей Собянин
С 1 июня в российской столице начнется второй этап смягчения ограничений после вынужденных девяти недель «домашнего режима». С понедельника городские власти разрешают москвичам выходить из дома для прогулок и занятий спортом. О полной отмене режима самоизоляции речь пока не идет, считают чиновники, но покинуть квартиры, чтобы сходить в парк, гражданам будет можно.
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Сергей Собянин
По материалам: www.spletnik.ru
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