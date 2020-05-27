Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке журнала Women’s Health

Культура
Игорь Кнышевский0
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Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке журнала Women's Health

Джорджина Родригес

Португальская редакция журнала Women’s Health представила в сети обложку первого летнего номера, лицом которого стала невеста 35-летнего Криштиану Роналду Джорджина Родригес. Спутница португальского футболиста продемонстрировала в фотосессии отличную физическую форму, над которой она работала в течение всех дней самоизоляции.

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке журнала Women's HealthДжорджина Родригес на обложке Women’s Health

В период пандемии Джорджина укрепила свою славу фаната фитнеса: она тренировалась в домашнем спортзале практически каждый день и мотивировала фолловеров в инстаграме оставаться в форме. Родригес делилась в соцсети видеороликами, записанными во время своих тренировок.

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке журнала Women's Health

 

Видео из инстаграма Джорджины Родригес

Ее жених тоже показывал упражнения, которые выполняет дома, а иногда в кадр попадали его младшие дети. Футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус», был вынужден покинуть Италию на время эпидемии, которую вместе с семьей переждал в Португалии. Рядом с ним находились девятилетний сын Криштиану-младший, двухлетние близнецы Ева и Матео и двухлетняя дочь Алана, матерью которой является Родригес. Недавно СМИ сообщили, что вся семья спортсмена вместе с ним вернулась в Турин, где в скором времени Роналду должен приступить к тренировкам «Ювентуса».

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке журнала Women's HealthДжорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми

По материалам: www.spletnik.ru


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