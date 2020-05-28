Анна Кастерова и Евгений Малкин отметили 4-летнюю годовщину свадьбы

Евгений Малкин и Анна Кастерова с сыном Никитой

Вчера 35-летняя Анна Кастерова и 33-летний Евгений Малкин отметили очередную важную семейную дату — четыре года назад они официально стали мужем и женой. В честь годовщины свадьбы, которую в народе называют льняной, тележурналистка опубликовала в своем инстаграме архивное фото, — на нем она позирует рядом с мужем, а на руках держит еще грудного сына Никиту.

Льняная. Нас с годовщиной. Вас с продолжением сезона НХЛ (Национальная хоккейная лига. — Прим. ред.), ждем плей-офф (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— поздравила Кастерова супруга.

Анна Кастерова и Евгений Малкин с сыном Никитой

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям, пожелали паре долгой и счастливой совместной жизни, а также отметили, что у них очень красивая семья.

В инстаграме Анна активно рассказывает, как проходит их самоизоляция с мужем и сыном в Америке. Недавно Кастерова сообщила об ослаблении карантина в Майами и с радостью отметила, что после долгих месяцев пандемии жизнь наконец возвращается в привычное русло:

Хорошие новости! Жизнь начинает возвращаться в привычный темп… Оживляются пляжи и парки, на днях в Майами открыли некоторые бутики и рестораны. Уже можно посидеть в культовом Сarpaccio или Makoto. Столики, конечно, поредели, — всех гостей сажают через стол, на безопасном расстоянии друг от друга. Официанты в перчатках и масках, но все это такие мелочи по сравнению с удовольствием, которое ты получаешь от «светской» атмосферы и выхода в люди.

Анна Кастерова с сыном Никитой

Напомним, что Анна Кастерова и Евгений Малкин вместе уже больше шести лет. Впервые о романе журналистки и игрока американского хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» заговорили в 2015 году. Долгое время влюбленные жили на две страны — США, где жил и тренировался Малкин, и Россию, где Кастерова работала на телевидении.

Не выдержав постоянной разлуки, Анна решилась на переезд к возлюбленному в США. В 2016-м Кастерова и Малкин впервые стали родителями — на свет появился их сын Никита. После рождения малыша пара официально узаконила свои отношения, при этом пышное торжество влюбленные решили сыграть позже, но оно до сих пор так и не состоялось.

Евгений Малкина и Анна Кастерова

По материалам: www.spletnik.ru