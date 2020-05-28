Анна Кастерова и Евгений Малкин отметили 4-летнюю годовщину свадьбы

Культура
Игорь Кнышевский0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Анна Кастерова и Евгений Малкин отметили 4-летнюю годовщину свадьбы

Евгений Малкин и Анна Кастерова с сыном Никитой

Вчера 35-летняя Анна Кастерова и 33-летний Евгений Малкин отметили очередную важную семейную дату — четыре года назад они официально стали мужем и женой. В честь годовщины свадьбы, которую в народе называют льняной, тележурналистка опубликовала в своем инстаграме архивное фото, — на нем она позирует рядом с мужем, а на руках держит еще грудного сына Никиту.

Льняная. Нас с годовщиной. Вас с продолжением сезона НХЛ (Национальная хоккейная лига. — Прим. ред.), ждем плей-офф (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— поздравила Кастерова супруга.

Анна Кастерова и Евгений Малкин отметили 4-летнюю годовщину свадьбыАнна Кастерова и Евгений Малкин с сыном Никитой

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям, пожелали паре долгой и счастливой совместной жизни, а также отметили, что у них очень красивая семья.

В инстаграме Анна активно рассказывает, как проходит их самоизоляция с мужем и сыном в Америке. Недавно Кастерова сообщила об ослаблении карантина в Майами и с радостью отметила, что после долгих месяцев пандемии жизнь наконец возвращается в привычное русло:

Хорошие новости! Жизнь начинает возвращаться в привычный темп… Оживляются пляжи и парки, на днях в Майами открыли некоторые бутики и рестораны. Уже можно посидеть в культовом Сarpaccio или Makoto.  Столики, конечно, поредели, — всех гостей сажают через стол, на безопасном расстоянии друг от друга. Официанты в перчатках и масках, но все это такие мелочи по сравнению с удовольствием, которое ты получаешь от «светской» атмосферы и выхода в люди.

Анна Кастерова и Евгений Малкин отметили 4-летнюю годовщину свадьбыАнна Кастерова с сыном Никитой

 

Напомним, что Анна Кастерова и Евгений Малкин вместе уже больше шести лет. Впервые о романе журналистки и игрока американского хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» заговорили в 2015 году. Долгое время влюбленные жили на две страны — США, где жил и тренировался Малкин, и Россию, где Кастерова работала на телевидении.

Не выдержав постоянной разлуки, Анна решилась на переезд к возлюбленному в США. В 2016-м Кастерова и Малкин впервые стали родителями — на свет появился их сын Никита. После рождения малыша пара официально узаконила свои отношения, при этом пышное торжество влюбленные решили сыграть позже, но оно до сих пор так и не состоялось.

Анна Кастерова и Евгений Малкин отметили 4-летнюю годовщину свадьбыЕвгений Малкина и Анна Кастерова

Анна Кастерова и Евгений Малкин отметили 4-летнюю годовщину свадьбы

По материалам: www.spletnik.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Зои Кравиц, Кайя Гербер и еще 12 звездных дочек, которые очень похожи на своих мам

Игорь Кнышевский

Названы лучшие смартфоны 2018 года

Игорь Кнышевский

Киевлянка ползала под отбойником на оживленной дороге, рискуя лишиться головы (ФОТО)

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий