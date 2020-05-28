Почему Меган Маркл и принц Гарри отменили запланированный визит в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл

На этой неделе 35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл должны были воссоединиться с родственниками в Великобритании, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в их планы. Герцог и герцогиня Сассекские планировали отправиться на пышное торжество по случаю свадьбы двоюродной сестры принца Гарри, 31-летней Беатрис, и ее 36-летнего возлюбленного Эдоардо Мапелли-Моцци.

Свадьба должна была состояться 29 мая, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение ее перенести (с датой пока не определились). На торжестве должны были присутствовать королева Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон и другие представители британской королевской семьи. Специально по этому случаю Меган и Гарри также собирались прилететь на свадьбу Беатрис из Лос-Анджелеса и, вероятно, взяли бы с собой годовалого сына Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри попросту не мог бы пропустить такое важное событие в жизни двоюродной сестры, ведь с детства они очень дружны. Принцесса Беатрис вместе с младшей сестрой Евгенией также присутствовали на свадьбе Гарри и Меган, которая состоялась два года назад.

Был у герцога и герцогини Сассекских и другой повод приехать в Великобританию — принц Гарри не скрывает, что сильно соскучился по родине и своим близким, а королева Елизавета II уже больше полугода не видела своего правнука Арчи. Когда же принц Гарри и Меган Маркл запланируют свой следующий визит в Англию, пока неизвестно.

Принцесса Беатрис, Кейт Миддлтон, принцы Ульям и Гарри

Напомним, что свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци должна была состояться в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Продолжение пышного торжества планировалось в Букингемском дворце на приеме у бабушки невесты, королевы Елизаветы II. Сразу же после начала пандемии коронавируса влюбленные хотели отказаться от масштабного праздника и заключить брак на частной церемонии в присутствии только близких друзей и семьи. Однако позже паре пришлось отказаться от этого варианта из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Беатрис и Эдоардо решили не разлучаться на время карантина и сейчас вместе самоизолировались в загородном доме матери итальянского аристократа недалеко от Чиппинг-Нортона. По словам матери Беатрис, Сары Фергюсон, ее старшая дочь находится на одной территории вместе со своей будущей свекровью и отлично с ней ладит. О свадьбе влюбленные сейчас даже и не думают и планируют вернуться к этому вопросу, когда все окончательно наладится.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Маппели-Моцци

По материалам: www.spletnik.ru