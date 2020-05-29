Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

Культура
Игорь Кнышевский0
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Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

Кайли Дженнер

22-летняя Кайли Дженнер подделала свой статус самого молодого миллиардера — к такому выводу пришел американский журнал Forbes и лишил ее места в своем рейтинге. Напомним, в прошлом году издание провозгласило владелицу бренда Kylie Cosmetics самым молодым миллиардером, самостоятельно заработавшим свое состояние. Однако теперь журналисты получили доказательства, что бизнесвумен преувеличила в глазах общественности масштаб своего успеха.

Не так давно Кайли продала 51% бренда Kylie Cosmetics косметической компании Coty. Как пишет Forbes, обнародованные в ходе этой сделки документы раскрыли тщательно хранимый секрет семьи Кардашьян — Дженнер: бизнес Кайли значительно меньше и менее прибыльный, чем многие считали. Звезды реалити-шоу потратили годы на то, чтобы убедить СМИ, в том числе и Forbes, поверить в этот миф.

Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардераКайли Дженнер

Новые данные дают основание считать, что состояние Кайли Дженнер на самом деле составляет чуть менее 900 миллионов долларов (340 миллионов из них — это прибыль от сделки с Coty после уплаты налогов).

По данным компании Rakuten, в период с 2016 по 2018 год онлайн-продажи косметики Кайли сократились на 62%. Эксперты, опрошенные Forbes, считают, что ее бизнес не мог рухнуть резко. Издание делает вывод, что он никогда и не был большим, но его владелица и ее окружение предоставляла СМИ ложные цифры.

Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

По материалам: www.spletnik.ru


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