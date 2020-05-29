Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

Кайли Дженнер

22-летняя Кайли Дженнер подделала свой статус самого молодого миллиардера — к такому выводу пришел американский журнал Forbes и лишил ее места в своем рейтинге. Напомним, в прошлом году издание провозгласило владелицу бренда Kylie Cosmetics самым молодым миллиардером, самостоятельно заработавшим свое состояние. Однако теперь журналисты получили доказательства, что бизнесвумен преувеличила в глазах общественности масштаб своего успеха.

Не так давно Кайли продала 51% бренда Kylie Cosmetics косметической компании Coty. Как пишет Forbes, обнародованные в ходе этой сделки документы раскрыли тщательно хранимый секрет семьи Кардашьян — Дженнер: бизнес Кайли значительно меньше и менее прибыльный, чем многие считали. Звезды реалити-шоу потратили годы на то, чтобы убедить СМИ, в том числе и Forbes, поверить в этот миф.

Кайли Дженнер

Новые данные дают основание считать, что состояние Кайли Дженнер на самом деле составляет чуть менее 900 миллионов долларов (340 миллионов из них — это прибыль от сделки с Coty после уплаты налогов).

По данным компании Rakuten, в период с 2016 по 2018 год онлайн-продажи косметики Кайли сократились на 62%. Эксперты, опрошенные Forbes, считают, что ее бизнес не мог рухнуть резко. Издание делает вывод, что он никогда и не был большим, но его владелица и ее окружение предоставляла СМИ ложные цифры.

По материалам: www.spletnik.ru