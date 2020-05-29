Нескучный карантин: Арнольд Шварценеггер показал свою тренировку с ослицей

Культура
Игорь Кнышевский0
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Нескучный карантин: Арнольд Шварценеггер показал свою тренировку с ослицей

Арнольд Шварценеггер

Вот уж кто точно не скучает на карантине, так это 72-летний Арнольд Шварценеггер: актер много занимается спортом в своем домашнем спортзале и делится с поклонниками фрагментами своих тренировок. Вчера, к примеру, Шварценеггер тренировался в компании своей любимой ослицы Лулу, которая оказалась очень любознательной и проявляла большой интерес к занятию своего хозяина, рассматривая тренажеры и наблюдая за тем, что он делает.

 

Лулу качается,

— прокомментировал актер, чем развеселил своих многочисленных подписчиков.

Отличный партнер для тренировок! С удовольствием бы потренировалась с вами двумя!

— пишут Шварценеггеру поклонники.

Нескучный карантин: Арнольд Шварценеггер показал свою тренировку с ослицейСамой Лулу, похоже, больше по душе солнечные ванны — нежиться на траве под лучами весеннего солнца, конечно, куда приятнее.

 

У Шварценеггера, помимо очаровательной ослицы, также есть миниатюрная лошадка по имени Виски, которая тоже периодически фигурирует в его инстаграме. Правда, в любви к спорту она пока замечена не была…

Нескучный карантин: Арнольд Шварценеггер показал свою тренировку с ослицейНескучный карантин: Арнольд Шварценеггер показал свою тренировку с ослицей

По материалам: www.spletnik.ru


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