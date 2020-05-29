Рита Дакота планирует усыновить ребенка: «Всегда об этом мечтала»

Рита Дакота с дочерью Мией

30-летняя Рита Дакота всегда предельно откровенна со своими поклонниками и старается отвечать на все интересующие их вопросы, даже если они касаются ее личной жизни. На днях певица опубликовала пост, в котором рассказала, как 32-летний бойфренд Федор Белогай относится к ее двухлетней дочери Мии от брака с Владом Соколовским.

Рита призналась, что ее возлюбленный никогда не стремился заменить малышке отца и с самого начала решил стать для нее хорошим другом. Он с удовольствием играет с девочкой, учит ее кататься на скейте и читает ей книжки на ночь:

Фед никогда не пытался заменить Мие папу. У Мии есть живой здоровый отец, который любит ее и которого любит она. Они играют, веселятся, у них есть свои приколюхи. Он учит ее кататься на скейте, делать зарядку и даже может рассказать сказку на ночь, но играть в папу все равно никто не собирается. Папа один. И мы с Федом оба считаем, что это единственная здоровая позиция для психики малыша.

Рита Дакота с дочерью Мией

Дакота призналась, что изначально Федору было непросто войти в семью, где уже есть маленький ребенок, и полностью изменить свой привычный образ жизни. Однако ради Риты он все же смог поступиться своей свободой и прежними принципами:

Конечно, Феду тоже было непросто. Он суперсвободный американизированный «человек мира», путешествующий налегке с доской для серфа, камерой и ноутом, и много-много лет не залетающий на родину, а тут раз — и случаюсь я со своей Россией, ребенком, отцом этого ребенка, вхожим в дом, другими членами семьи со стороны отца ребенка. Но любовь всегда сильнее любых страхов и табу, вы же знаете. Так и случилось с нами. Мы реально здорово ладим, и я нами горжусь.

Рита Дакота и Федор Белогай

Певица выразила убеждение, что ребенок от предыдущих отношений не может стать преградой для настоящих чувств, а также привела примеры многодетных мам из числа своих звездных подруг, которые смогли найти счастье с новым мужчиной:

Посмотрите на примеры вокруг: Оля Маркес, Саша Зверева, Аня Седокова, Айза, миллион классных девчонок с двумя и даже тремя детьми от предыдущих отношений счастливо живут в новых. Если вы думаете, что причина ваших нескладывающихся отношений в ребенке, то они уже не в нем, понимаете?

В посте Рита Дакота также призналась, что давно мечтает усыновить ребенка из детдома и верит, что однажды сможет претворить это желание в жизнь:

Кроме того, любому моему мужчине (даже если бы я никогда не развелась) однажды пришлось бы жить с «чужим» ребенком, потому что рано или поздно я точно хочу стать усыновителем и всегда об этом мечтала. Надеюсь лет через 15-20 сделать это, а может, и не раз, дай Бог ситуация позволит.

Рита Дакота и Федор Белогай

Напомним, что Рита Дакота была замужем за Владом Соколовским с 2015 по 2018 год, а в 2017-м на свет появилась их дочь Мия. Звездная пара рассталась после того, как певица узнала о многочисленных изменах мужа. Дакота тяжело переживала развод и выплескивала всю свою боль в песнях. Все это происходило до встречи с новым возлюбленным, клипмейкером Федором Белогаем, о романе с которым звезда рассказала несколько месяцев назад. Примерно в тот же период Рита наладила общение с экс-супругом, и теперь они большой дружной компанией все вместе собираются на семейных праздниках.

Влад Соколовский с родителями и дочерью Мией, Рита Дакота с возлюбленным Федором Белогаем

По материалам: www.spletnik.ru