Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем, сообщает пресс-служба Кремля. Также глава государства подписал указ о проведении в этот день парада Победы в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и в честь парада Победы 24 июня 1945 года.

Парад пройдет на Красной площади в Москве и в других городах. Напомним, в текущем году 9 мая прошла лишь воздушная часть парада Победы в столице, а многие другие праздничные мероприятия были отменены или перенесены в онлайн из-за пандемии.

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что 1 июня в российской столице начнется второй этап смягчения ограничений, введенных ранее в связи с коронавирусом.

Владимир Путин

По материалам: www.spletnik.ru