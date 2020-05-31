Откровенные фото, внебрачные дети и измены: самые громкие скандалы в британской королевской семье

Королева Елизавета II

Чопорность, сдержанность, церемонный five o’clock — такие стереотипы витают вокруг Великобритании, ну а монархия воспринимается как олицетворение всех этих «вечных ценностей». Однако таблоиды уже не одно десятилетие ведут летопись того, какие страсти кипят за дверями Букингемского и иных дворцов. Собрали в нашем материале самые громкие скандалы, потрясшие британскую королевскую семью за последние 100 лет.

Отречение короля Эдуарда VIII

Одна из самых романтичных историй любви и одно из самых больших потрясений для европейской монархии — связь короля Эдуарда VIII с разведенной (а на момент их знакомства еще состоявшей во втором браке) светской дамой из Америки Уоллис Симпсон. Это событие потрясло общество того времени и оказало влияние на всю цепочку престолонаследия.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII

Англиканская церковь и британское правительство выступали резко против такого союза, планы Эдуарда грозили и конституционным кризисом, да и представители элиты не желали видеть американку в качестве королевы-консорта.

Кроме того, враждебность по отношению к Уоллис была порождена и слухами о ее многочисленных любовниках, к числу которых относили и Иоахима фон Риббентропа в то время, когда он еще был германским послом в Великобритании.

Саму же Уоллис называли агентом нацистской Германии, и, хотя документальных подтверждений этого так и не было обнародовано, и сама Симпсон, и Эдуард поддерживали личные отношения с Адольфом Гитлером и его соратниками. Заняв трон в 1936 году, уже через 10 месяцев, даже не дождавшись церемонии коронации, король вынужден был отказаться от него, чтобы жениться на своей возлюбленной и не быть связанным королевскими обязательствами.

Я нашел невозможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю,

— заявил тогда он в своей речи, которая транслировалась по радио.

Формально возможность остаться на троне существовала — среди вариантов рассматривался компромисс, по которому при заключении брака Эдуард остается на троне, а Уоллис не становится королевой, но весь процесс уже обрастал внутренними интригами и газетной шумихой, поэтому отречение король, видимо, посчитал лучшим выходом, чем дальнейшую конфронтацию с министрами.

Место на троне занял брат Эдуарда, герцог Альберт Георг Йоркский, который короновался как Георг VI, а дочь его, принцесса Елизавета, ныне царствующая королева, стала наследницей престола.

Связь Эдуарда VIII с нацистами

Хотя в свое время роман короля Эдуарда VIII с Уоллис Симпсон стал поводом для политического скандала, а вокруг личности самой возлюбленной монарха ходили порочащие слухи, образ его в истории остался весьма романтизированным.

Эдуарда называли королем с большим сердцем, а готовность отречься от власти ради любви, конечно, вызывала слезы умиления. Но были в биографии монарха и менее прекрасные страницы. Речь о уже упомянутом выше тесном общении с германским правительством того времени.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII с Адольфом Гитлером в его резиденции

И Эдуард, и Уоллис неоднократно встречались с Гитлером и даже гостили в его доме в Берхтесгадене в Баварских Альпах. Еще будучи королем, Эдуард также призвал премьер-министра не применять никаких санкций в отношении Германии за оккупацию демилитаризованной Рейнской области в марте 1936 года, — активное участие в политических вопросах тогда напугало министров, решивших, что король в дальнейшем не будет довольствоваться номинальной ролью.

Из-за близости своего дяди к нацистам впоследствии пришлось пострадать и самой королеве Елизавете II. В 2015 году в прессе разгорелся скандал из-за архивного видео, на котором юная Елизавета под руководством Эдуарда разучивает нацистское приветствие, так называемый Hilter-Grüß.

Когда юный принц Чарльз заказал вишневый бренди

В возрасте 14 лет принц Чарльз на своем опыте почувствовал, что, будучи публичной персоной, надо всегда быть настороже. В июне 1963 года он вместе с одноклассниками совершал поездку на паруснике на остров Льюис. В деревне Сторновей-Харбор мальчиков отвели в местный паб, где Чарльз заказал вишневый бренди. Юный представитель монархии и не подозревал, что в заведении в этот момент находится репортер одного из таблоидов.

Принц Чарльз

Случай с несовершеннолетним принцем, употребляющим алкоголь, тут же оказался на первой полосе, спровоцировав очередной скандал в семье.

После этого со службы уволили Дона Грина, телохранителя Чарльза, который был и единственным другом юного принца.

Я так и не смог им этого простить. Для меня это был конец света,

— признавался Чарльз много лет спустя.

При этом злополучный бренди был заказан почти по наивности.

Это был первый напиток, который пришел мне в голову. Я пил его раньше, когда было холодно, на охоте,

— вспоминал принц.

Когда принц Гарри провел один день в рехабе

Младший сын принца Чарльза, Гарри, в юном возрасте был настоящим enfant terrible, засветившись в ряде неприятных скандалов, подробности которых с удовольствием смаковали на страницах прессы.

Принц Гарри

Гарри не только «пошел по стопам» отца, но, как и положено, превзошел своего родителя. В возрасте 17 лет принц признался, что несколько раз употреблял марихуану, а также алкоголь.

Журналистам удалось выяснить, что произошло это, когда Гарри было 16 лет, — летом он оставался один в поместье Хайгроув, когда отец и старший брат, принц Уильям, были в отъезде. Местные жители также рассказали репортерам, что неоднократно видели принца в пабе Rattlebone Inn.

Принц Гарри и принц Уильям

После того как все выяснилось, Гарри на один день отправили в реабилитационную клинику.

Представители дворца Сент-Джеймс заявили, что данная мера стала способом «преподать Гарри урок о возможных последствиях начала употребления марихуаны».

Когда принц Гарри был сфотографирован с нацисткой повязкой

Впрочем, на этом «дела» своих предков принц Гарри не оставил. Еще одним грандиозным скандалом стало его участие в костюмированной вечеринке, для которой внук королевы Елизаветы II избрал образ нациста. Фото Гарри с повязкой с изображением свастики попало на обложки газет по всему миру.

Конфликт пришлось гасить официальными извинениями, которые были озвучены представителями пресс-офиса.

Принц Гарри приносит извинения за свой поступок перед всеми, кого он оскорбил или привел в замешательство. Он признает, что это был плохой выбор костюма,

— говорилось в заявлении.

Когда в прессу попали снимки голого принца Гарри

Увы, но усвоить печальные уроки своего прошлого опыта любимый внук королевы Елизаветы II не смог — и снова допустил оплошность. На этот раз журналистам достались снимки принца Гарри, когда тот играл в бильярд на раздевание в Лас-Вегасе. И, судя по всему, проигрывал — на фото он был запечатлен полностью обнаженным. Случилось это, когда Гарри было 27 лет, перед тем, как он отправился на службу в Афганистан.

Тот уикенд в Вегасе, к слову, вообще выдался насыщенным — Гарри успел принять участие и в вечеринке у бассейна, и заглянуть в один из клубов.

Снимки быстро разошлись по сети, а дворец обратился к газетам с просьбой воздержаться от их публикации. При этом, хотя снимки были и плохого качества, а принц был запечатлен в профиль, Букингемский дворец признал подлинность снимков. Взбунтовалась в итоге газета The Sun, поставив скандальный снимок на обложку с издевательским комментарием:

Фото голого принца Гарри, которое вы уже и так видели в интернете.

Выпускающий редактор издания Дэвид Динсмор так прокомментировал свое решение:

Для нас речь идет о свободе прессы. Это просто нелепо, когда сотни миллионов людей по всему миру видят картинку в сети, но ее нельзя увидеть в самой популярной газете страны,

— сказал он в интервью E!News.

Ну а Гарри снова не осталось ничего иного, как принести скромные извинения.

Я подвел сам себя, я подвел свою семью, я подвел других людей. Но это был, вероятно, классический пример того, что во мне больше солдатского, а не королевского,

— прокомментировал чуть позднее Гарри, намекнув на то, что жить сразу несколькими жизнями для него непросто.

Роман принцессы Маргарет с женатым мужчиной

Полковника королевских ВВС Питера Таунсенда, который в 1944 году получил почетную должность шталмейстера при дворе Георга VI, иногда называют любовью всей жизни младшей сестры королевы Елизаветы II. Чувства вспыхнули, когда Таунсенд еще был женат.

Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд

Ну а настоящий скандал разгорелся в 1953 году, когда Питер развелся и собирался жениться на 23-летней Маргарет. Но брак так и не состоялся. Маргарет оказалась в ситуации, схожей с той, в которой был ее дядя, король Эдуард VIII, — союз не одобряла ни англиканская церковь, ни взошедшая на престол старшая сестра Маргарет Елизавета.

Однако биографы настаивают, что принцесса не была жертвой обстоятельств, а просто сама так и не решилась на брак. В качестве доказательств они приводят ее письмо премьер-министру Энтони Идену.

В октябре я вернусь в Лондон, а у него будет очередной отпуск, и я действительно надеюсь встретиться с ним. Но только после этого я смогу решить, выходить ли за него замуж. Я очень надеюсь, что в конце октября или начале ноября смогу точно сообщить вам и другим министрам Содружества о своих намерениях,

— писала Маргарет.

Публичный развод принцессы Маргарет

После того, как она рассталась с Питером Таунсендом, в 1960 году принцесса Маргарет вышла замуж за фотографа по имени Энтони Армстронг-Джонс. К слову, церемония в Вестминстерском аббатстве стала первой среди королевских свадеб, которую транслировали по телевидению. После бракосочетания Энтони получил титул графа Сноудона.

В 1976 году они расстались, но Букингемский дворец объявил:

Его Королевское Высочество принцесса Маргарет, графиня Сноудон, и граф Сноудон по взаимному согласию приняли решение жить отдельно. Принцесса будет выполнять свои общественные обязанности и функции без сопровождения лорда Сноудона. Планов по бракоразводным процессам нет.

Принцесса Маргарет с мужем Энтони Армстронг-Джонсом

Однако развод все-таки последовал в 1978 году, снова став общественным скандалом, ведь это был первый королевский развод со времен короля Генриха VII в 1500-х годах.

Роман принцессы Анны с сотрудником дворца

Принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы II, была замужем за олимпийским наездником Марком Филлипсом почти 20 лет, прежде чем они развелись в 1992 году. Брак королевской пары описывали как «безрадостный обман» — по слухам, оба не испытывали друг к другу особых чувств.

Но развод их в итоге спровоцировал роман Анны с одним из сотрудников дворца. Британский таблоид The Sun заявил, что получил письма, адресованные принцессе. Однако они не были опубликованы, потому что издание опасалось судебных исков по авторским правам.

Тимоти Лоуренс и принцесса Анна

Тем не менее позже выяснилось, что принцесса влюбилась в Тимоти Лоуренса, офицера британского флота, который с 1986 по 1989 год занимал должность шталмейстера при дворе Елизаветы II. После развода с Филлипсом Анна заявила, что выйдет замуж за Лоуренса. Во многом она повторила судьбу своей тети, разве что ее история придворного романа была со счастливым концом — Анна и Тимоти вместе и по сей день.

Внебрачный ребенок Марка Филлипса

Впрочем, и супруг Анны был не без греха. Пока Марк Филлипс еще был в браке с единственной дочерью королевы Елизаветы II, у него случился мимолетный роман с Хизер Тонкин, преподавательницей истории искусств из Новой Зеландии.

Марк Филлипс/Хизер Тонкин

С ней Марк провел одну ночь в одном из отелей Окленда — результатом стало рождение дочери Фелисити в августе 1985 года. По сообщениям британской прессы, Филлипс сначала настаивал, чтобы женщина сделала аборт, но когда ребенок родился, стал выплачивать ей по шесть тысяч фунтов стерлингов в год. В 1991 году отцовство Филипса также было подтверждено тестом ДНК.

Фелисити с мужем и ребенком

По слухам, со своей сводной сестрой Зарой Фелисити не поддерживает постоянный контакт и также не была приглашена на ее свадьбу. Девушка живет в Новой Зеландии, работает ветеринаром, а в 2017 году родила ребенка.

Роман старшей сестры принцессы Дианы и принца Чарльза

Как известно, до Дианы с принцем Чарльзом встречалась ее старшая сестра Сара (ныне леди Маккоркодейл). В 1977 году Сара приезжала с принцем на охоту в родовое поместье Спенсеров Элторп, где Чарльз и Диана впервые увидели друг друга. Позднее в одном интервью она отметила:

Я познакомила их. Я — Купидон.

Сара Маккоркодейл

Впрочем, сама Сара к отношениям с Чарльзом относилась, судя по всему, весьма несерьезно.

В прессе не раз обсуждались комментарии, которые она делала в адрес своего экс-возлюбленного.

Так, в беседе с журналистом на горнолыжном курорте Клостерс она беспечно рассказала о подробностях романа, отметив, что собирает вырезки о себе и Чарльзе из газет, чтобы потом показывать внукам. Но что было ужасней всего, она добавила, что «не вышла бы замуж за Чарльза — неважно, будь он мусорщиком или королем».

Принц Чарльз и принцесса Диана

Попавшая в прессу цитата, конечно, вызвала ярость Чарльза, а отношения вскоре прекратились. По слухам, после этого инцидента Сара также была на долгое время исключена из королевского окружения.

Когда принцесса Диана призналась, что бросилась с лестницы

Откровенность принцессы Дианы в общении с репортерами тоже вызывала озабоченность во дворце. Настоящим скандалом обернулась публикация записей, которые Диана в 1991 году сделала для автора Эндрю Мортона, который собирался написать книгу «Диана: ее подлинная история».

Монологи принцессы раскрыли подробности о ее несчастливом браке с Чарльзом и страданиях в королевской семье. Наиболее душераздирающим стал рассказ, как Диана пыталась причинить себе вред, чтобы привлечь внимание мужа.

Когда я была на четвертом месяце беременности (Диана ожидала первенца — принца Уильяма. — Прим. ред.), я бросилась вниз с лестницы, пытаясь привлечь внимание моего мужа, чтобы он выслушал меня. Я сказала Чарльзу, что чувствую себя такой потерянной, что я все глаза уже выплакала. А он сказал, чтобы я не разыгрывала комедию. «Я не собираюсь тебя слушать. Ты всегда так делаешь. Я ухожу на конную прогулку», — сказал он тогда. Поэтому я бросилась вниз с лестницы. После этого вышла королева, совершенно испуганная, дрожащая — она была так напугана,

— делилась Диана воспоминаниями.

Телефонный разговор принцессы Дианы с предполагаемым любовником

После того как о проблемах в браке стало известно публично, репортеры принялись гоняться за новыми эксклюзивами на тему. В 1992 году в The Sun была опубликована расшифровка телефонного разговора между принцессой Дианой и ее предполагаемым любовником Джеймсом Гилби, который состоялся еще в 1989 году на Рождество, когда Диана еще официально была замужем за Чарльзом. В той беседе Диана жаловалась на несчастливый брак, а Гилби называл ее ласковыми именами и говорил, что любит.

Принцесса Диана/Джеймс Гилби

Утечка разговора стала настоящим скандалом, дошедшим даже до службы безопасности MI5. В прессе появились предположения, что именно MI5 прослушивало Диану и виновато в утечке. Опровергать эти домыслы пришлось лично министру внутренних дел Кеннету Кларку.

«Секс по телефону» между принцем Чарльзом и Камиллой Паркер-Боулз

Впрочем, скандалы, связанные с прослушкой, на этом не закончились. Вскоре после скандала с Дианой австралийская газета опубликовала расшифровку ночного разговора принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Звонок подтверждал интимную связь пары, а инцидент прозвали в прессе «Камиллагейт».

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Большая часть разговора представляла собой типичный dirty talk. Например, принц Чарльз признавался, что сейчас хотел бы быть тампоном, чтобы оказаться внутри Камиллы.

Развод принцессы Дианы и принца Чарльза

Хотя неудачи семейной жизни уже были всем очевидны, официальный развод пары стал скандалом из-за чрезмерной публичности, которая его сопровождала. В 1995 году принцесса Диана дала интервью Мартину Баширу, в котором откровенно рассказывала о своей борьбе с булимией и послеродовой депрессии.

Кроме того, принцесса откровенно призналась, что знала о романе принца Чарльза и Камиллы, и даже рассказала о своей связи с инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом. Шокирующее интервью привело к разводу Дианы и Чарльза в августе 1996 года.

Гибель принцессы Дианы в автомобильной аварии в Париже

Новость, пришедшая из Парижа 31 августа 1997 года, стала шоком для всего мира: принцесса Диана разбилась на машине вместе со своим возлюбленным Доди Аль-Файедом. Практически разу инцидент стал обрастать слухами и конспирологическими теориями. Например, в прессе появлялись предположения, что авария не была случайным несчастным случаем, а была спланирована, а стоит за этим сам принц Чарльз.

Также считалось, что дворец мог быть заинтересован в смерти принцессы Дианы из-за ее откровений с прессой и отношений с наследником египетского миллиардера Доди Аль-Файедом.

Доди Аль-Файед

Официальное расследование пришло к выводу, что авария была вызвана шофером Анри Полем, который потерял контроль над машиной на высокой скорости в состоянии алкогольного опьянения, но споры о причинах аварии не утихают до сих пор.

Публикация фото Сары Фергюсон с облизыванием пальцев

Принцессу Диану часто называют жертвой преследования папарацци, но репортеры не забывали пристально следить и за другими членами королевской семьи. Так, в августе 1992 года в прессу попали снимки Сары Фергюсон, герцогини Йоркской, на отдыхе в компании американского финансиста Джона Брайана.

На снимках любовник супруги принца Эндрю любовно облизывал Саре пальцы на ногах. Кадр попал на обложу The Sun. В том же году стало известно о расставании Сары и Эндрю, а в 1996 году был оформлен развод.

Сара Фергюсон и принц Эндрю

Когда Сара Фергюсон брала взятки

Даже уже не являясь официально супругой принца Эндрю, Сара Фергюсон оставалась головной болью для дворца.

Сара Фергюсон

В 2010 году журналист Мажер Махмуд, представившись бизнесменом, предложил Саре 500 тысяч фунтов стерлингов (что составляло примерно 633 тысячи долларов) в обмен на доступ к ее бывшему мужу, принцу Эндрю, герцогу Йоркскому. По информации The Guardian, Фергюсон ответила журналисту:

Это откроет вам то, о чем вы могли только мечтать. Я могу открыть любую дверь, какую захотите, и я сделаю это для вас. Вы вернете потраченное в десятикратном размере.

Герцогиня позже извинилась, заявив, что «совершила оплошность». Фергюсон также признала, что согласилась, так как находилась в затруднительной финансовой ситуации, однако заявила, что это не может являться оправданием ее поступка.

Слухи, что принц Чарльз не является отцом принца Гарри

Откровенные признания принцессы Дианы о несчастливом браке с Чарльзом и ее романах дали повод и для новых слухов. Так, признание принцессы об отношениях с Джеймсом Хьюиттом заставило многих внимательнее присмотреться к младшему сыну Дианы, принцу Гарри.

Джеймс Хьюитт/принц Гарри

Доскональное сравнение черт лица и оттенков рыжего в волосах некоторые пользователи сети не прекращают до сих пор.

Фото будущей графини Уэссекской топлес

На первую полосу The Sun однажды попала и Софи Рис-Джонс — случилось это в 1999 году всего за несколько месяцев до ее свадьбы с принцем Эдвардом, графом Уэссекским. На снимке, сделанном еще в 1988 году, она была запечатлена топлес в компании диджея Криса Тарранта.

Букингемский дворец назвал эту историю «преднамеренным бессердечием» и обратился с официальным заявлением в Комиссию по жалобам на прессу.

Главный редактор издания в итоге принес извинения за публикацию, не без издевки добавив, что в газете больше не будет фотографий мисс Рис-Джонс. К слову, автор снимка, радиоведущая Кара Нобл, была уволена с должности соведущей утреннего шоу на Heart Radio.

Софи Уэссекская

Публикация снимка полуобнаженной Кейт Миддлтон

В похожую ситуацию спустя годы попала и Кейт Миддлтон. Во время ее отдыха с принцем Уильямом в Провансе были сделаны снимки, на которых она загорает топлес. При этом Кейт находилась в тот момент на частной территории. Букингемский дворец встал на ее защиту.

Ее Королевское Высочество ожидала уединения в частном доме. Немыслимо, чтобы кто-то делал такие фотографии, не говоря уже о том, чтобы публиковать их,

— говорилось в заявлении.

Против фотографа в итоге были выдвинуты обвинения.

Кейт Миддлтон

Когда Кейт Миддлтон невольно повторила образ Мэрилин Монро

Кажется, тогда герцогиня Кембриджская еще не знала одного из модных лайфхаков королевского гардероба — вшивания небольших утяжелителей в подол. В 2014 году во время визита в Новую Зеландию и Австралию у Кейт случился небольшой конфуз — порыв ветра так поднял ее юбку, что стало видно все.

Кадр тут же поспешил опубликовать немецкий таблоид, но на этот раз Букингемский дворец не стал вступать в полемику. Фото никак не было прокомментировано. К слову, британские издания, которым тоже было предложено фото, не стали его публиковать.

Когда принца Уильяма поймали за танцем с моделью

В отличие от своего младшего брата, принца Гарри, принц Уильям никогда особо не доставлял проблем своей семье. Спокойную юность он, судя по всему, решил компенсировать бурной зрелостью.

Принц Уильям и принц Гарри

В 2017 году в сеть попало видео, на котором принц веселился в ночном клубе на швейцарском горнолыжном курорте в компании австралийской модели Софии Тейлор и других девушек.

Когда принц Эндрю познакомил королеву с порноактрисой

В 1982 году сын королевы Елизаветы II принц Эндрю начал встречаться с американской актрисой Кэтлин «Ку» Старк. Отношения были весьма серьезными: пара вместе отдыхала на острове Мюстик, в излюбленном месте королевской семьи, и Эндрю готов был жениться на своей избраннице и даже познакомил ее с королевой.

Принц Эндрю/Кэтлин Старк

Уже после выяснилось, что Ку принимала участие в эротических фотосессиях, а свидетельствующие об этом снимки стали появляться в британских таблоидах. На свадьбу, конечно, было наложено вето, хотя изначально Ку понравилась Елизавете II.

Когда принц Эндрю оказался в центре секс-скандала

«Эротические» злоключения сына королевы на этом неудачном опыте в юности не закончились. В 2014 году принц Эндрю оказался в центре грандиозного скандала.

Вирджиния Робертс заявила, что «была вынуждена вступать в сексуальные отношения с принцем, когда она была несовершеннолетней». Она обвинила принца и его друга-миллиардера Джеффри Эпштейна в том, что они использовали ее как секс-рабыню.

Букингемский дворец отрицал эти обвинения, а позже судья решил, что все обвинения против принца Эндрю должны быть вычеркнуты из судебных протоколов. Однако в прошлом году против него снова были выдвинуты обвинения в педофилии.

Когда королеву Елизавету II обвинили в неуплате налогов

Кажется, можно лишь посочувствовать королеве Елизавете II, имеющей столь непутевых родственников, но и сама она не без греха. В 2017 году Newsweek опубликовал информацию, согласно которой Елизавета II инвестировала как минимум 13,1 миллиона долларов в офшорные фонды, расположенные на Каймановых и Бермудских островах. Информацию вызвала негодование в антимонархических политических кругах, а также среди пользователей сети.

Королева Елизавета II

Королева выводит миллионы за границу, пока некоторые ее граждане спят на улице,

— писали возмущенные жители Британии в твиттере.

Когда принцесса Майкл Кентская надела расистскую брошь

Мария Кристина фон Рейбниц, супруга принца Майкла Кентского, оказалась в центре скандала несколько лет назад, когда надела неуместную брошь на рождественский обед королевы в Букингемском дворце.

Принцесса Майкл Кентская/Меган Маркл

Ювелирное изделие в виде фигурки темнокожего человека посчитали устаревшим и расистским. В прессе поспешили указать на оскорбительный аксессуар и задавались вопросом, связано ли это с присутствием Меган Маркл, которая на тот момент была помолвлена с принцем Гарри.

Уход Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи

Ну и один из самых последних скандалов, потрясшихся британскую королевскую семью, о котором нельзя не упомянуть, — это отказ герцога и герцогини Сассекских от исполнения своих королевских обязанностей.

Напомним, Меган и Гарри приняли решение начать самостоятельную жизнь и покинуть Великобританию, чтобы скрыться от чрезмерного внимания местных таблоидов. Теперь, впрочем, беглецам приходится скрываться от голливудских папарацци, а в прессе до сих пор смакуют подробности их отъезда, а также слухи об истинных причинах разлада с королевской семьей.

По материалам: www.spletnik.ru