Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о своей небинарности, отношениях с девушкой и алкоголизме матери

Анна-Мария Ефремова

Гостями очередного выпуска программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стали звездные дети. Особый интерес в сети вызвало интервью 19-летней Анны-Марии, дочери Михаила Ефремова и Ксении Качаловой (это был четвертый брак актера — всего Ефремов был женат пять раз, у него шестеро детей, — продлился он четыре года).

Девушка откровенно рассказала о своих детских травмах, отношениях в семье, а также призналась, что считает себя небинарной персоной и мечтает оформить отношения со своей девушкой и жить в Англии.

Анна-Мария Ефремова

Напомним, что у Анны-Марии непростые отношения с ее матерью. Еще в начале года в нескольких ток-шоу на телевидении обсуждалась алкогольная зависимость актрисы. Пить Ксения, которая в 90-х была довольно успешной актрисой (один из известных ее фильмов — «Над темной водой» Дмитрия Месхиева), начала после ухода Ефремова из семьи.

От нее несет алкоголем на половину улицы, ее разум угасает,

— писала Анна-Мария в своем микроблоге в январе этого года.

Михаил Ефремов и Ксения Качалина с дочерью

Анна-Мария также рассказала, что присматривает для матери психиатрическую и наркологическую клинику, а пока свела общение с ней к минимуму. Девушка довольно холодно отреагировала на сюжет, который записали для нее в гостях у Качалиной:

Спасибо за этот эпизод, который должен был вызвать какие-то эмоции, но я бесчувственная машина, поэтому в этот момент я только оценивала стоимость ремонта.

Ксения Качалина

Анна-Мария также вспомнила, что, когда она была маленькой, ее мама иногда странно себя вела с ней, например, в возрасте 12 лет на полгода изолировала ее от общества, и девочка убегала к соседям.

За мамой ухаживает Господь Бог. Периодически ей привозит отец деньги. Я уже говорила ему насчет нерациональности поступков, которые относятся к этой позиции,

— сказала Анна-Мария.

Девушка также прокомментировала проблему алкогольной зависимости в целом:

Если вы хотите какую-то помощь в том, чтобы избавиться от алкоголя, то посмотрите, какой ребенок получается из-за последствий алкогольный возлияний. Оно вам надо?

— заявила Анна-Мария.

С 17 лет Анна-Мария живет одна в квартире на Никитском бульваре, которая досталась ей от бабушки. Со своей мамой она старается не общаться. Семейные встречи проходят раз в пару месяцев по инициативе Михаила Ефремова.

Чем может дорожить человек с психическими нарушениями? Я вот дорожу своим рецептом на антидепрессанты,

— прокомментировала Анна-Мария вопрос о том, какая вещь напоминает о ней Ксении Качалиной.

Анна-Мария также отметила, что не знает о точных суммах доходов и расходов отца. Девушка добавила, что финансовое состояние Ефремова зависит от количества съемок.

Эй, режиссеры, берите моего папу сниматься, тогда у меня будет игровая приставка,

— в шутку прокомментировала она.

Дочь знаменитых родителей также призналась, что раз в неделю отец присылает к ней домработницу, так как одной ей тяжело наводить порядок в трехкомнатной квартире.

Более откровенно Анна-Мария рассказала о собственных тратах. По ее словам, большая часть денег уходит на занятия карате (2 занятия в неделю обходятся в пять тысяч рублей) и психотерапевта (посещение стоит 3 500 рублей). Вместе с продуктами и другими «хотелками» недельный бюджет девушки составляет порядка 15 тысяч рублей.

Мне не нравится принадлежать к какому-то гендеру, и уже давно есть термин для таких людей — небинарные персоны. Я периодически говорю о себе в мужском роде, периодически в женском. Есть не только мужское и женское, но и еще около пяти вариаций, которые встречаются гораздо чаще, чем вы думаете,

— рассказала Анна-Мария о личной жизни.

Дочь Ефремова также призналась, что у нее есть девушка. Отец знает об этих отношениях и, по ее словам, относится нейтрально.

У меня есть мысли жениться на красивой девушке, купить коттедж где-нибудь в Англии и, возможно, ребенка я усыновлю,

— рассказала Анна-Мария о своих планах на будущее, отметив, что ее беспокоит ситуация с детскими домами.

По материалам: www.spletnik.ru