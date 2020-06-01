Милли Бобби Браун опубликовала фото с дочерью Анджелины Джоли в поддержку антирасистских протестов

Милли Бобби Браун и захара Джоли-Питт

США захлестнула волна антирасистских протестов после смерти темнокожего Джорджа Флойда — 46-летний мужчина скончался в Миннеаполисе несколько дней назад. Флойд якобы отказался выполнить требование полицейских покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. Скрутив Джорджа и надев на него наручники, полицейский прижал Флойда к земле, после чего задержанный потерял сознание.

Многие звезды шоу-бизнеса поддержали людей, вышедших на улице после этой истории. 16-летняя актриса Милли Бобби Браун тоже не осталась в стороне от антирасистских акций, но выразила солидарность с помощью напоминания о дружбе.

Милли Бобби Браун и Захара Джоли-Питт

Фото из инстаграма Милли Бобби Браун

Звезда сериала «Очень странные дела» (Stranger Things) опубликовала в инстаграме свою фотографию с темнокожей приемной дочерью 44-летней Анджелина Джоли — 15-летней Захарой Джоли-Питт — и добавила тег #BlackLivesMatter (#ЖизньТемнокожихВажна). В кадре Милли и Захара держатся за руки во время одной из прогулок.

Браун не первый год дружит со всеми детьми Анджелины и Брэда – папарацци не раз фотографировали компанию в кофейне и на улице.

Милли Бобби Браун

Анджелина Джоли с дочерью Захарой и сыном Мэддоксом

По материалам: www.spletnik.ru