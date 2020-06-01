В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек

Культура
Игорь Кнышевский0

В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек

Пресс-служба главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова сообщила, что на рассмотрение в Госдуму внесет законопроект, предусматривающий выплату пособия в размере МРОТ (12 130 рублей) для домохозяек.

В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек

Инициаторами выступили парламентарии от партии Владимира Жириновского ЛДПР (Нилов также является членом данной партии и принимал участие в разработке проекта закона).

В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяекВладимир Жириновский

Предложение депутатов предусматривает введение ежемесячных денежных пособий «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи». При этом данные выплаты сможет получать только один из членов семьи при условии, что размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек

Под домашним хозяйством депутаты подразумевают уборку дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и тому подобное.

В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек

Порядок выплат должно будет определить Министерство труда РФ. Если закон будет принят, то предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Нилов отметил, что ежемесячное пособие укрепит социальную стабильность в обществе.

В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяекЯрослав Нилов

Напомним, ранее депутат также выступал с инициативой распространить выплату максимального пособия по безработице в размере 12 130 рублей на всех безработных граждан. Его предложение касалось постановления правительства о том, что граждане потерявшие работу после 1 марта 2020 года, должны получать максимальное пособие по безработице.

Такие меры были приняты в связи пандемией коронавируса, повлекшей за собой закрытие или приостановку работу многих компаний и предприятий, особенно в сфере услуг.

В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек

Нилов тогда заявил, что выплаты должны быть одинаковыми для всех, чтобы избежать дискриминационного подхода при назначении пособий. Кроме того, это поможет снизить рост социальной напряженности.   

Как вы относитесь к данной инициативе?

Я сама домохозяйка, поэтому поддерживаю предложение!Я не домохозяйка, но считаю справедливым данное предложениеЯ против! Другие женщины и работают, и ведут хозяйство, и не получат никаких бонусовНе знаю что и сказать

По материалам: www.spletnik.ru


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