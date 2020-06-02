Экс-возлюбленная принца Гарри Крессида Бонас пожаловалась, что после расставания с ним ее стали называть It-Girl

Крессида Бонас/принц Гарри

31-летняя британская актриса Крессида Бонас любит свою профессию и хочет, чтобы о ней судили по ее ролям, но пока пресса до сих пор пишет о Крессиде как о бывшей девушке принца Гарри. В одной из недавних бесед с журналистами, в которой она обсуждала съемки в сериале «Убийство на ферме «Уайтхаус» (White House Farm), Бонас призналась, что ей не нравится, когда СМИ называют ее It-Girl, умаляя профессиональные способности.Думаю, что такие термины очень узки. Я очень много работаю и мне нравится то, что делаю. Надеюсь, новая роль показала людям, что я могу сделать и к чему стремлюсь,— сказала Бонас.

Крессида БонасОна отметила, что страх и неуверенность в себе сдерживали ее в работе, но амбиции заставили идти вперед.Страх потерпеть неудачу, быть отвергнутой, наделать ошибок, быть несовершенной — все это ограничивало меня в разных жизненных ситуациях. Со временем я стала более уверена в себе и перестала переживать из-за мелочей. Обострилась концентрация на целях и появилось четкое представление, что я хочу, —рассказала она о себе.

Крессида Бонас и принц Гарри

В 2012 году принцесса Евгения познакомила Крессиду Бонас с принцем Гарри — так начался двухлетний роман актрисы и внука королевы Елизаветы II. После расставания Крессида и Гарри сохранили хорошие отношения, Бонас присутствовала на его свадьбе с Меган Маркл. Кстати, сейчас бывшая девушка принца готовится к своему бракосочетанию — 18 августа 2019 года состоялась ее помолвка с Гарри Уэнтвортом-Стэнли.

По материалам: www.spletnik.ru