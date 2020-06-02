Евгений Малкин и Анна Кастерова отметили день рождения сына Никиты

Евгений Малкин и Анна Кастерова с сыном Никитой

Радостные события в семье 33-летнего знаменитого хоккеиста Евгения Малкина и 35-летней тележурналистки Анны Кастеровой следуют одно за другим. Только что супруги отметили четвертую годовщину свадьбы, как другой повод для торжества не заставил себя долго ждать: в последний день весны их сыну Никите исполнилось четыре года.

Евгений Малкин и Анна Кастерова с сыном Никитой

Подарки имениннику его родители преподнесли в соответствии с его хобби, о которых в инстаграме рассказала Анна. По ее словам, Никита увлекся рыбалкой, поэтому и торт виновнику торжества сделали в форме рыбы. А еще Никита, как и его папа, любит спорт, вот только пока мальчик больше тяготеет не к хоккею, а к баскетболу.

Никита мечтает бросать, как Майкл Джордан,

— объяснила его мама.

Чтобы мечта Никиты сбылась, его родители подарили ему баскетбольный мяч с автографом его кумира.

Впрочем, Малкин, судя по всему, хочет, чтобы его сын и хоккей полюбил не меньше, поэтому еще один торт был выполнен в цветах команды «Питтсбург Пингвинз», за которую уже много лет выступает хоккеист.

День рождения Никиты супруги отметили дома в США, где они вместе живут уже несколько лет — после жизни на две страны Кастерова, выйдя замуж за спортсмена и бросив работу в России, окончательно переехала за океан.

По материалам: www.spletnik.ru