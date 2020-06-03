Бен Аффлек и Ана де Армас присоединились к антирасистской акции Black Lives Matter

Бен Аффлек и Ана де Армас

47-летний актер и режиссер Бен Аффлек и его возлюбленная, 32-летняя Ана де Армас присоединились к недавней акции протеста Black Lives Matter в Лос-Анджелесе, вызванной гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Джордж погиб 25 мая после того, как полицейский на протяжении девяти минут душил его коленом при задержании. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Эта трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов по всем Соединенным Штатам.

В стороне от ситуации не мог остаться и Бен Аффлек. На фотографии, появившейся во вторник в Твиттере, он держит в руках два плаката, а рядом идет его спутница в маске и солнечных очках.

Сейчас самое время слушать, учиться и, самое главное, действовать,

— написано на табличке.

Другой плакат призывает сохранить афроамериканскую достопримечательность со столетней историей — первую баптистскую церквь в районе Венис (это окрестность Лос-Анджелеса), которую издатель и предприниматель Джей Пенске купил за 6,3 миллионов долларов и планирует перестроить в жилой дом.

Бен Аффлек и Ана де Армас приехали на акцию протеста на своем мотоцикле Harley-Davidson. Папарацци удалось сделать несколько снимков пары по дороге домой, в свой особняк в Pacific Palisades за 19 миллионов долларов.

По словам инсайдеров, отношения между актерами с каждый днем становятся все серьезнее. Бен уже успел познакомить спутницу со своими детьми: 11-летней Серафиной, 14-летней Вайолет и восьмилетним Сэмюэлом. С Дженифер Гарнер он развелся в октябре 2018 года. У де Армас, которая выучила английский только в 2015 году, нет детей, она была замужем за испанским актером Марком Клотетом три года, но в 2013-ом союз распался.

Бен и Ана влюбились друг в друга на съемках эротического триллера «Новый город» в Новом Орлеане, который выйдет в американских кинотеатрах 13 ноября, а в британских — 20 ноября (дата премьеры в России пока неизвестна).

По материалам: www.spletnik.ru