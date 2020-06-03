Бывший принц Румынии Николай снова станет отцом после скандала с внебрачной дочерью

Николай Медфорд-Миллс с женой Алиной-Марией

35-летний внук ныне покойного короля Румынии Михая, Николай Медфорд-Миллс, и его 32-летняя супруга Алина-Мария Биндер скоро станут родителями. Об этом Николай, лишенный своего королевского титула еще в 2015 году, сам сообщил на личной странице в фейсбуке. Для Алины-Марии этот малыш станет первым, а вот у принца уже внебрачная дочь Анна-Ирис, которую он признал только через три года после ее появления на свет.

Счастлив поделиться с вами новостью о том, что мы с моей женой Алиной-Марией ждем первенца, который появится на свет в ноябре. Он будет воспитан в родительской любви, с уважением к предкам и традициям страны, в вере, в которой был крещен я и мой дед, король Михай. Да поможет нам Бог!

— написал будущий отец в соцсетях.

Николай Медфорд-Миллс с женой Алиной-Марией

Напомним, что несколько лет назад в королевской семье грянул большой скандал. 1 августа 2015 года король Михай неожиданно для общественности лишил своего внука титула принца Румынии, а также исключил его из линии наследования на престол.

Семью должен возглавлять скромный, уравновешенный человек с высокими моральными принципами,

— пояснил свое решение король Михай.

Поговаривали, что такое решение король Румынии принял из-за истории с внебрачным ребенком внука, которую родила девушкой по имени Николетта Чирджан, — их роман с принцем длился около трех месяцев. Николетта утверждает, что после того, как сообщила Николаю о своей беременности с ней сразу же связались его юристы, которые убеждали ее в необходимости прервать беременность.

Николетта Чирджан с дочерью Анной-Ирис

На уговоры Николетта Чирджан не поддалась и родила дочь Анну-Ирис, которую сам бывший принц Румынии долгое время не признавал. Через несколько лет разбирательств и уже после смерти деда Николай Медфорд-Миллс настоял на проведении теста на отцовство, который доказал их родство с малышкой.

Поскольку я настаивал на проведении теста на отцовство моего предполагаемого ребенка, госпожа Николета Чирджан осуществила его. Результат оказался положительным, я — отец ее ребенка. Учитывая обстоятельства, при которых ребенок появился на свет, и тот факт, что у меня не было отношений с матерью, я взял на себя юридическую ответственность. Ради защиты интересов ребенка, считаю, что любой аспект его жизни носит исключительно приватный характер. Чтобы защитить ребенка и не подвергать его риску или издевательствам со стороны СМИ, я решил не давать никаких комментариев на эту тему,

— тогда сообщил в соцсетях бывший принц Румынии.

Николай Медфорд-Миллс с женой Алиной-Марией

Со своей супругой же Алиной-Марией Биндер Николай познакомился еще в 2014 году на благотворительном вечере. Впервые вместе на публике пара появилась в 2016 году, а еще через год объявили о своей помолвке. В 2018 году Николай Медфорд-Миллс и Алина-Мария на глазах у всей страны сыграли свадьбу.

По материалам: www.spletnik.ru