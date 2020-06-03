Еще один шанс: Белла Хадид и The Weeknd возобновили общение после расставания

The Weeknd и Белла Хадид

Пока одни крепкие пары во время карантина распадаются, бывшие возлюбленные, наоборот, снова тянутся друг к другу. Так, изданию US Weekly стало известно, что 23-летняя Белла Хадид возобновила общение с 30-летним рэпером The Weeknd.

Да, они снова на связи в последнее время,

— поделился информацией инсайдер.

The Weeknd и Белла Хадид

Напомним, что отношения Беллы и Абеля Тесфайе (настоящее имя музыканта) сродни американским горкам — молодые люди сходились и расходились уже три раза. Очередное расставание произошло в августе прошлого года. Среди причин близкие к паре люди называли и измены рэпера, и занятость звезд собственной карьерой — на общение просто не оставалось времени.

Они сейчас в разных местах — и физически, и духовно. Белла готовится к неделям моды, а Абель занят своей музыкой и предстоящим актерским дебютом,

— говорил тогда один из инсайдеров.

Первый раз встречаться Белла и Абель начали еще в апреле 2015 года, а уже в декабре того же года взяли паузу в отношениях. В 2016 году после очередного расставания с Хадид у Тесфайе был роман с Селеной Гомес. Поклонники уверены, что эти отношения до сих пор волнуют рэпера и песню Like Selena он посвятил именно ей.

Впрочем, любовная жизнь явно вдохновляет The Weeknd — его фанаты были уверены, что свой новый альбом, выпущенный в начале этого года, он полностью посвятил Белле Хадид.

Возможно, сердце модели в очередной раз дрогнуло, и она решила дать Абелю еще один шанс, к тому же источники не раз утверждали, что Белла испытывает к нему сильные чувства и не ищет других отношений.

Остается лишь следить за соцсетями звезд — дадут ли они подписчикам какой-то намек на восстановление романа. Пока Белла проводит карантин вместе с мамой Иоландой и сестрой Джиджи Хадид, которая скоро станет мамой. Старшая сестра Беллы вернулась к своему возлюбленному Зейну Малику, с которым ранее она также сходилась и расходилась несколько раз.

Теперь же у них, похоже, все серьезно, раз оба решились на то, чтобы стать родителями. Возможно, эта идиллия вдохновила и Беллу на то, чтобы восстановить отношения с «мужчиной ее мечты».

По материалам: www.spletnik.ru