Эштон Катчер записал эмоциональное видео, посвященное акции против расизма Black Lives Matter

Эштон Катчер

Убийство Джорджа Флойда в Миннеаполисе стало причиной протестов по всем Соединенным Штатам. Американские музыканты, звезды кино и спорта, а также их европейские и отечественные коллеги во вторник публиковали в соцсетях черные квадраты, тем самым обозначая участие в акции Blackout Tuesday. Так они хотят привлечь внимание к движению Black Lives Matter против жестокости полиции и расизма.

42-летний актер Эштон Катчер опубликовал в инстаграме эмоциональное видео, посвященное антирасистской акции.

Итак, в субботу я опубликовал в соцсети черный квадрат и отказался от общения с фолловерами, поучаствовав в акции BLM. И многие люди написали мне: «Все жизни важны». И я хочу немного поговорить об этом, потому что не думаю, что людей, публикующих черный квадрат, следует вычеркивать из дискуссии. Я думаю, что им просто нужно объяснить,

— сказал он.

Мила Кунис и Эштон Катчер

Мы все согласны с тем, что все жизни всех людей важны, но сегодня вечером у меня был по-настоящему важный опыт, когда я укладывал своих детей спать, и они спросили про Black Lives Matter. Обычно мы с Милой укладываем детей спать, читаем им книгу, и наша дочь всегда идет в кровать первой. И сегодня вечером, когда мы читали книгу, мой сын говорит: «Подожди, почему бы мне не пойти первым?». И Мила сказала: «Потому что девочки идут первыми». И он сказал: «Нет, мальчики идут первыми». Я посмотрел на него и сказал: «Нет, девочки идут первыми. Ты знаешь почему? Для нас с тобой девочки идут первыми. И причина в том, что некоторые девочки просто не берут это в голову. И поэтому для нас с тобой девочки идут первыми»,

— продолжил он.

Так что, когда дело доходит до Black Lives Matter, я думаю, что люди пишут All Lives Matter, чтобы объяснить это некоторым людям. Есть те, для которых жизнь афроамериканцев вообще не имеет значения. А для нас имеет. Поэтому, хотя у вас могут быть самые благие намерения, написав All Lives Matter, помните… для некоторых жизни черных не важны,

— подытожил актер.

По материалам: www.spletnik.ru