Фанаты подозревают, что Анастасия Решетова сменила фамилию на Юнусова

Анастасия Решетова и Тимати

24-летняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова вчера запостила видео, которое удивило ее фолловеров. На нем она продемонстрировала подарочный сертификат от ателье по пошиву одежды. В письме от марки к владелице салона красоты обращаются по фамилии Юнусова (настоящее имя рэпера — Тимур Юнусов), из чего фанаты Насти сделали вывод, что она уже успела сменить фамилию.

Звезда соцсетей также показала в коротком ролике необычные защитные маски, сшитые по ее заказу для детей (сына Ратмира и Алисы — дочери Тимати от его бывшей девушки Алены Шишковой).

Анастасия Решетова с сыном

Некоторые поклонники Анастасии решили, что она и Тимати сыграли тайную свадьбу. Последнее время молодая мама часто называет в микроблоге Тимати своим супругом и уже около двух лет носит на безымянном пальце кольцо с бриллиантом, которое похоже на помолвочное. Однако никаких официальных новостей о замужестве Решетовой не было. А мама Тимати, Симона Юнусова, не раз заявляла, что оба ее сына — холостяки.

Впрочем, журналисты уже успели выяснить, что в реестре индивидуальных предпринимателей, который доступен на официальном сайте налоговой службы России, на 3 июня 2020 года владелица бизнеса Анастасия Решетова продолжает числиться под своей фамилией. Если бы рэпер и модель оформили свои отношения, то соответствующие изменения в надзорный орган Решетовой нужно было бы внести в первую очередь, как того требует законодательство.

По материалам: www.spletnik.ru