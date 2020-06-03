Кристен Стюарт и ее девушка Дилан Мейер поддержали антирасистскую акцию протеста в Лос-Анджелесе

Дилан Мейер и Кристен Стюарт

Вот уже несколько дней подряд в США бушуют погромы и протесты, связанные с гибелью 46-летнего темнокожего мужчины по имени Джордж Флойд, ставшего жертвой превышения полномочий полицейских. Американцы выходят на улицы с лозунгами и плакатами с целью добиться справедливости и выразить свое отношение к процветающему расизму.

Вчера к одной из таких акций присоединилась и 30-летняя Кристен Стюарт. На улицы Лос-Анджелеса она вышла вместе с друзьями и своей возлюбленной Дилан Мейер, а папарацци сфотографировали их как раз по дороге на протестное массовое мероприятие.

Дилан Майер и Кристен Стюарт с подругой

На той же акции под названием Black Lives Matter вчера были замечены и другие звезды. Свой протест по поводу гибели афроамериканца от рук полиции также выразили Бен Аффлек с возлюбленной Аной де Армас, Эмили Ратажковски с мужем Себастьяном Бир-Макклардом и многие другие.

Напомним, что Джордж Флойд умер прямо на глазах прохожих на улицах Миннеаполиса. Сотрудники полиции, приехавшие на вызов о поджоге, задержали афроамериканца и надели на него наручники. Более семи минут один из полицейских прижимал Флойда к земле коленом, когда тот буквально умолял его отпустить и кричал, что задыхается. Через какое-то время Джордж потерял сознание и умер еще до приезда скорой. Очевидцы были возмущены действиями сотрудников полиции и утверждали, что Джордж не оказывал им никакого сопротивления.

Кристен Стюарт

Дилан Майер

Накануне своими эмоциями по этому поводу также поделился Эштон Катчер. Он опубликовал в инстаграме эмоциональное видео, в котором привлек внимание к акции Black Lives Matter и рассказал, как они с женой Милой Кунис относятся к протестам, связанным с гибелью афроамериканца.

Когда дело доходит до Black Lives Matter, я думаю, что многие пишут All Lives Matter (все жизни важны. — Прим. ред.), чтобы объяснить это некоторым людям. Есть те, для которых жизнь афроамериканцев вообще не имеет значения. А для нас имеет. Поэтому, несмотря на самые благие намерения, написав All Lives Matter, помните: некоторым совсем нет дела до жизни темнокожих,

— высказался Катчер.

По материалам: www.spletnik.ru