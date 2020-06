Пандемия расизма: как Кэти Перри, Джордж Клуни, Кендалл Дженнер и другие звезды устроили антирасистскую акцию в сети

Кэти Перри

Рианна, Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Белла Хадид и многие другие звезды шоу-бизнеса сегодня весь день публикуют в инстаграме черные прямоугольники с тегом #BlackOutTuesday, как это делают и менее знаменитые жители США. Страну захлестнули акции протеста, погромы и флешмобы в соцсетях после гибели 46-летнего темнокожего Джорджа Флойда, который скончался 25 мая в момент задержания полицейским в Миннеаполисе, штат Миннесота. Джордж Клуни в своем эссе назвал происходящие события, потеснившие в новостной повестке коронавирус, пандемией расизма.

Некоторые обстоятельства смерти Джорджа Флойда известны не точно. 25 мая неизвестный человек вызвал полицию на Чикаго-авеню района Паудерхорн в Миннеаполисе. Прибывшие по адресу полицейские обнаружили в одном из припаркованных автомобилей предположительно нетрезвого Джорджа Флойда. По одним данным, он оказал сопротивление аресту, по другим — нет. Офицер полиции Дерек Шовин прижал задержанного к асфальту, поставив ему на горло колено. На жалобы Флойда, что не хватает воздуха и трудно дышать, полицейский не отреагировал и держал Джорджа прижатым к асфальту в течение нескольких минут, пока тот не умолк. Прибывшая на место скорая не зафиксировала у Джорджа пульс. Данные о причинах его смерти разнятся.

До этой истории в американском обществе широко обсуждались другие подобные ситуации, когда при задержании полицией гибли темнокожие граждане, но сейчас масштаб антирасистской реакции, пожалуй, особенно велик. С 26 мая и по сей день страну сотрясают акции протестов, в которых участвуют далеко не только темнокожие граждане. Мирные шествия проходят наряду с мародерством и погромами. Президент Дональд Трамп сегодня пригрозил, что задействует армию для разгона демонстрантов.

Топ-менеджеры музыкальных лейблов Джамила Томас (Atlantic Records) и Брианна Агеманг (Platoon) придумали акцию Blackout Tuesday в соцсетях, предложив всем известным людям на один день прекратить привычную активность в соцсетях — изменить свое кредо Show Must Go On, взятое из песни группы Queen, на тег #TheShowMustBePaused в знак протеста против системного расизма. Символом акции стал черный прямоугольник.

#TheShowMustBe Paused — это инициатива, созданная двумя темнокожими женщинами из музыкальной индустрии против расизма и неравенства… Музыкальная индустрия — это многомиллиардная индустрия, получающая прибыль от искусства темнокожих артистов,— заявили авторы инициативы.

Live Nation, Apple Music, Spotify и другие компании выразили солидарность с движением, как и многие артисты.

Чем я могу быть полезна? В течение нескольких последних дней я наблюдала за происходящем и размышляла. Есть много способов поддержать движение. Я решила пожертвовать деньги организациям. Став матерью, я буду работать над тем, чтобы сделать мир более справедливым для каждого ребенка,— написала беременная Кэти Перри.

Кэти ПерриАктер Джордж Клуни в эссе для The Daily Beast написал, что США нужно принимать срочные меры для борьбы с «пандемией расизма». Он призвал к коренным переменам в правоохранительной системе, уголовного праве и действиях политического руководства страны. Нет никаких сомнений в том, что Джордж Флойд был убит. Мы видели, как он испустил последний вздох в руках четырех полицейских… Мы не знаем, когда протесты утихнут. Надеемся и молимся, чтобы больше никто не погиб. Гнев и разочарование на наших улицах — это всего лишь напоминание о том, что страна не избавилась от своего первородного греха рабства. Это наша пандемия. Мы все заражены и за 400 лет не нашли вакцину,— написал актер.

