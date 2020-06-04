Эмин Агаларов переболел коронавирусом

Эмин Агаларов

40-летний азербайджанский певец Эмин Агаларов рассказал, что у него появились антитела к COVID-19 — в инстаграм-эфире с 43-летним оперным певцом Юсифом Эйвазовым он признался, что переболел коронавирусом и уже вернулся к работе. Для меня это было что-то новое. Две недели я был дома один. Хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встрече с этим человеком. Полностью выздоровел. У меня есть антитела,— сказал Агаларов.

Юсиф Эйвазов и Эмин Агаларов

Артист отметил, что сильный иммунитет помог ему перенести коронавирусную инфекцию в легкой форме, а основными симптомами была потеря обоняния. Эмин рассказал, что однажды утром не почувствовал аромат своего одеколона. Обратившись в клинику и сдав анализ, он получил положительный результат теста на COVID-19. Агаларов решил не будоражить общественность этой новостью, поэтому рассказал о ней постфактум, когда вылечился и вернулся к работе.

Эмин Агаларов

По материалам: www.spletnik.ru