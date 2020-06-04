Ирина Шейк с дочерью Леей на прогулке в Нью-Йорке

Ирина Шейк с дочерью Леей

Несмотря на то что в США сейчас, мягко говоря, ситуация очень неспокойная, 34-летняя Ирина Шейк по-прежнему выходит на прогулку со своей трехлетней дочерью Леей — вчера их в очередной раз засняли на улице в Нью-Йорке. В городе, к слову, действует комендантский час — после восьми часов вечера местным жителям на улицу выходить нельзя.

Российская модель, надо сказать, казалась довольно спокойной — она несла дочь на руках, катила коляску и никуда не спешила. Несмотря на отсутствие маски, по словам очевидцев, она старалась держать дистанцию от других людей, чего требуют меры безопасности для нераспространения коронавируса.

В отличие от многих знаменитостей, Шейк участие в протестных акциях против полицейского беспредела и расизма пока не приняла, однако к нашумевшему делу из-за убийства Джорджа Флойда равнодушной не осталась — в своем инстаграме она опубликовала его портрет на фоне красных цветов, призвав тем самым к справедливости.

Если вам надоело читать об Ирине Шейк, предлагаем окунуться в атмосферу светских вечеринок сейчас уже кажущегося таким далеким 2009 года и поностальгировать вместе с нами.

По материалам: www.spletnik.ru