Кирилл Андреев впервые рассказал о своем романе с Жанной Фриске: «У нас была страсть»

Кирилл Андреев/Жанна Фриске

В середине июня исполнится ровно пять лет со дня смерти певицы Жанны Фриске, и все эти годы о ней не перестают вспоминать. Гостем нового выпуска телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стал 49-летний вокалист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, который в разговоре с телеведущей вспомнил в том числе и свои отношения с Жанной. Кирилл рассказал, что у него с Фрике был роман, когда она пела в группе «Блестящие». Были молодые. Да, между нами была страсть,— сказал он Кудрявцевой.

Кирилл Андреев (в центре) с другими участниками группы «Иванушки International»

Жанна Фриске

По словам Андреева, ни он, ни Жанна не афишировали свои отношения, которые шли к тому, чтобы стать серьезными.Жанна говорила мне: «Кирилл, так хочу семью»,— вспомнил он.

Однако артистический союз так и не состоялся — Кирилл женился на Лолите Аликуловой, на которой женат уже 20 лет. У супругов есть 19-летний сын Кирилл.

По материалам: www.spletnik.ru