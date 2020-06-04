Кирилл Андреев впервые рассказал о своем романе с Жанной Фриске: «У нас была страсть»

Культура
Игорь Кнышевский0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Кирилл Андреев впервые рассказал о своем романе с Жанной Фриске: "У нас была страсть"

Кирилл Андреев/Жанна Фриске

В середине июня исполнится ровно пять лет со дня смерти певицы Жанны Фриске, и все эти годы о ней не перестают вспоминать. Гостем нового выпуска телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стал 49-летний вокалист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, который в разговоре с телеведущей вспомнил в том числе и свои отношения с Жанной. Кирилл рассказал, что у него с Фрике был роман, когда она пела в группе «Блестящие». Были молодые. Да, между нами была страсть,— сказал он Кудрявцевой.

Кирилл Андреев впервые рассказал о своем романе с Жанной Фриске: "У нас была страсть"Кирилл Андреев (в центре) с другими участниками группы «Иванушки International»

Кирилл Андреев впервые рассказал о своем романе с Жанной Фриске: "У нас была страсть"Жанна Фриске

По словам Андреева, ни он, ни Жанна не афишировали свои отношения, которые шли к тому, чтобы стать серьезными.Жанна говорила мне: «Кирилл, так хочу семью»,— вспомнил он.

Однако артистический союз так и не состоялся — Кирилл женился на Лолите Аликуловой, на которой женат уже 20 лет. У супругов есть 19-летний сын Кирилл.

Кирилл Андреев впервые рассказал о своем романе с Жанной Фриске: "У нас была страсть"

Кирилл Андреев впервые рассказал о своем романе с Жанной Фриске: "У нас была страсть"

По материалам: www.spletnik.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Агата Муцениеце посвятила стихотворение мужу Павлу Прилучному после их расставания: «Раз уж помираю, то не стыдно»

Игорь Кнышевский

Принц Гарри и Меган Маркл лишились титулов: заявление королевы Елизаветы II

Игорь Кнышевский

Весь шоу-бизнес на 50-летии Иосифа Пригожина: от Алсу и Рудковской до Розенбаума и Крида

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий