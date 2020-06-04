Кирилл Андреев впервые рассказал о своем романе с Жанной Фриске: «У нас была страсть»
Кирилл Андреев/Жанна Фриске
В середине июня исполнится ровно пять лет со дня смерти певицы Жанны Фриске, и все эти годы о ней не перестают вспоминать. Гостем нового выпуска телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» стал 49-летний вокалист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, который в разговоре с телеведущей вспомнил в том числе и свои отношения с Жанной. Кирилл рассказал, что у него с Фрике был роман, когда она пела в группе «Блестящие». Были молодые. Да, между нами была страсть,— сказал он Кудрявцевой.
Кирилл Андреев (в центре) с другими участниками группы «Иванушки International»
Жанна Фриске
По словам Андреева, ни он, ни Жанна не афишировали свои отношения, которые шли к тому, чтобы стать серьезными.Жанна говорила мне: «Кирилл, так хочу семью»,— вспомнил он.
Однако артистический союз так и не состоялся — Кирилл женился на Лолите Аликуловой, на которой женат уже 20 лет. У супругов есть 19-летний сын Кирилл.
По материалам: www.spletnik.ru