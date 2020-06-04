«Клубничная Луна» и коридоры затмений: как это может отразиться на нас

Полнолуние в эту пятницу будет не совсем обычным. Это событие, которое в северном полушарии называют «клубничной Луной» (такое название оно получило в честь сезона клубники), открывает июньский коридор затмений, который закончится лишь через месяц. Астрологи считают, что в это время закладывается программа развития событий на ближайшие 18 лет нашей жизни, поэтому каждое принятое решение может оказаться судьбоносным. По мнению экспертов, коридор затмений может спровоцировать перемены в жизни: для одних будет опасен, а другим подарит новые возможности.

Коридор затмений — это период, в который случается несколько затмений подряд. Астрологи считают это время непредсказуемым и чем-то даже опасным. Коридор затмений в июне 2020 года продлится ровно месяц (5 июня, 19 июня, 21 июня и 5 июля).

Нас ждет лунное затмение в огненном знаке Стрельца. Луна будет казаться немного более темной по цвету, чем обычно. Это лунное затмение будет образовывать «злой» квадрат с планетой-воином Марс, вызывая нарастающий гнев и эмоциональную боль, — говорит Нараяна Монтуфар, старший астролог на сайте Astrology.com и Horoscope.com.

Важно в эти дни стараться не действовать импульсивно. Не принимать важных решений: не менять работу, спутника жизни (тем более сейчас ретроградная Венера), место жительства, не делать операции, — предостерегает Монтуфар.

Эта Луна также является мастером иллюзии Нептуна, что делает нас чрезвычайно эмоциональными и чувствительными, а также уязвимыми для обмана.

Это не значит, что мы должны сидеть сложа руки. Тем не менее лучше потратить время на обдумывание того, как мы можем быть наиболее полезными и наиболее эффективно направлять наши силы в нужное русло. Эмоции накаляются, но это не должно мешать способности принимать продуманные решения. Пожертвование денег на нужды благотворительных организаций, выражение поддержки тем, кто оказался в трудной ситуации, и самообразование — вот чему можно посвятить себя сейчас.

Марс, он же бог войны, который управляет насилием и правоохранительными органами, готовится к соединению с Нептуном 13 июня. Комбинации Марса и Нептуна связаны с путаницей и обманчивой тактикой, а Нептун может быть вестником смерти. Это довольно точно описывает текущие события в США: смерть Джорджа Флойда от рук полиции и непрекращающиеся акции протеста против расизма. В конечном счете мы надеемся, что эта полная Луна может открыть глаза на несправедливость, с которой мы боремся,

— объясняет Лесли Хейл, психологический астролог с сайта Keen.com.

Впрочем, хорошее влияние коридор затмений тоже оказывает — он позволяет исправить ошибки прошлого и понять суть происходящего, переосмыслить многие вещи и построить планы на будущее.

Считается, что особую осторожность во время коридора затмений в июне 2020 года нужно проявлять людям, которые родились под знаками Стрельца, Близнецов и Рыб.

Астролог Анжела Перл советует Овнам прислушиваться к себе в это время, это может дать толчок к развитию в профессии. Тельцам она рекомендует обратить внимание на финансовую сторону жизни, чтобы не упустить интересных перспектив. Близнецы смогут заложить фундамент на ближайшие полтора года, главное — слушать себя, чтобы в течение всего периода не жить чужими мечтами. Во время коридора затмений Раки смогут стать успешнее благодаря находчивости, а Львам начало лета сулит приятные перемены.

Также события будут знаковыми для Весов, а значит, нужно быть бдительными, а также весь месяц отказываться от авантюр. После 18-го числа астролог не рекомендует принимать важные решения и совершать крупные покупки из-за влияния Меркурия, который развернется в ретроградное движение. Скорпионам Анжела Перл рекомендует оставить спешку, чтобы исключить неприятности.

Стрельцам не стоит принимать ответственных решений, особенно в периоды затмений. Козерогам предстоит период некоторой турбулентности. Астролог рекомендует приспособиться к новым правилам игры и не противиться переменам.

Водолеям в июне предстоит приготовиться к тому, что многие планы поменяются, и придется адаптироваться к происходящему. Коридор затмений для них будет временем нестабильным, поэтому Водолеям не стоит торопить события и принимать серьезные решения. И, наконец, Рыбы. Их тоже ждет непростой месяц, полный перемен и неожиданных событий.

По материалам: www.spletnik.ru