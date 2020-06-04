В сети обсуждают видео «натянутой» улыбки Мелании Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Во вторник 73-летний президент США Дональд Трамп и его 50-летняя супруга Мелания посетили Национальный храм святого Иоанна Павла II в Вашингтоне, после чего появились на публике и позировали для фотосессии. Но в то время как глава государства делал это весьма охотно, первая леди страны выглядела очень напряженной. На видео попал момент, когда Дональд Трамп, широко улыбавшийся фотографам, попросил улыбнуться и свою жену. Мелания это сделала явно через силу.

Trump asks Melania to smile during today’s photo op. pic.twitter.com/B59YeDHKRM

— The Recount (@therecount) June 2, 2020

Ролик быстро разлетелся по сети и стал вирусным. Интернет-пользователи отметили, что Мелания казалась несчастной и напряженной.Мелания выглядит как жертва домашнего насилия. Она ненавидит его. Мне даже немного жаль ее. Она презирает в нем все, но она заключена в ловушку. Это то, что меня огорчает. Я знаю, что она сама выбрала быть с ним. Но я думаю, что он ей угрожал, если она бросит его или будет выступать против него. Так сложно убежать от самовлюбленного человека, а быть с ним — это просто кошмар,

— стали ставить диагноз по видео пользователи сети.

После этого ролика Мелании припомнили и ее улыбку во время инаугурации супруга в начале 2017 года — тогда она тоже сделала это неискренне.

Впрочем, вероятно, Мелания просто считает, что сейчас не лучшее время, чтобы улыбаться на публику во все 32 зуба: в стране происходят разрушительные беспорядки, поджоги, процветают мародерство и тотальный беспредел. А учитывая то, что все это наложилось на пандемию коронавируса, который уже унес жизни сотен тысяч человек и нанес огромный ущерб экономике страны, радоваться (пусть хоть и для фото) кажется совсем неуместным.

По материалам: www.spletnik.ru