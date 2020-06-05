Бен Аффлек завел приватный аккаунт в инстаграме. В его подписчиках только экс-супруга и новая девушка

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Около месяца назад поклонники 47-летнего Бена Аффлека заподозрили, что он завел новый закрытый аккаунт в инстаграме, в котором делится исключительно личной информацией. Тогда на его страницу было подписано всего два человека: его 48-летняя экс-супруга Дженнифер Гарнер и нынешняя девушка, 32-летняя Ана де Армас.

Спустя несколько недель к этим двум подписчикам закрытого аккаунта Аффлека добавился третий. Кто именно — неизвестно. При этом сам Бен подписан со своей приватной страницы на 14 аккаунтов. В информации о новом профиле Аффлека указано его имя, которое сопровождается коротким описанием:

Просто папа, который иногда снимает фильмы.

Бен Аффлек

В шапке профиля актер также дал ссылку на благотворительную некоммерческую организацию «Инициатива Восточного Конго», которая была основана им еще в 2010 году.

На данный момент в своем приватном аккаунте Бен разместил 35 публикаций. Фанаты подозревают, что это могут быть личные фото актера с тремя детьми и романтичные кадры с новой возлюбленной Аной де Армас (примечательно, что новый профиль появился у Бена вскоре после того, как они начали встречаться), которыми бы он не хотел делиться в публичном пространстве.

Ана де Армас и Бен Аффлек

При этом Бена нельзя назвать новичком в инстаграме. У него уже давно есть открытый профиль, который подтвержден галочкой верификации. В публичном аккаунте Аффлек в основном рассказывает о своих новых проектах и публикует снимки с благотворительных мероприятий.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были женаты с 2005 по 2018 год. За это время они трижды стали родителями. Недавно же актер познакомил свою новую девушку Ану де Армас с двумя дочерьми и сыном — все вместе они были замечены на прогулке в Лос-Анджелесе. Экс-супруга Бена, с который он остался в дружеских отношениях, не возражает против общения детей с Аной. Инсайдеры утверждают, что Гарнер искренне рада за Аффлека и желает ему счастья в новых отношениях.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

По материалам: www.spletnik.ru