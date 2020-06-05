Дима Билан, Пелагея, Манижа и другие артисты поддержали музыкальный флешмоб от «Би-2» по выходу из самоизоляции

Дима Билан

По всему миру постепенно снимают ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Власти нашей страны тоже реализуют поэтапное возвращение граждан к привычной жизни, так что впереди у нас, хочется верить, настоящие живые встречи, а не только онлайн, в том числе и с любимыми музыкантами на концертах. А пока артисты не могут собрать залы, они вдохновляют своих поклонников в сети. Группа «Би-2» запустила флешмоб #ВыйдемИзДома вместе с Димой Биланом, Пелагеей, Манижей, Леонидом Агутиным, Аидой Гарифуллиной и другими.

Все они снялись в клипе на песню «Депрессия», чтобы поддержать слушателей в период постепенного выхода из самоизоляции. Авторы идеи предложили всем интернет-пользователям спеть любой отрывок из этой песни и опубликовать запись в сети, при этом не забыв добавить тег #ВыйдемИзДома.Мы с друзьями сняли для вас видео-пример, чтобы доказать: неважно, где и как ты поешь, главное — что вместе мы одолеем любую депрессию! Через пару недель мы соберем еще одно большое видео, в которое войдут все участники флешмоба,— пообещали они.

Дима Билан

Пелагея

Манижа

Группа «Би-2»

Аида Гарифуллина

Ренарс Кауперс

По материалам: www.spletnik.ru